***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 91.449.175 -886.560 5.228.249 -54.971.989 1.540.396 82.359.271 1.406.527 83.765.798Transferler1.540.396 -1.540.396Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-658.148 1.691.790 1.033.642 -78.969 954.673Dönem Karı (Zararı)1.691.790 1.691.790 484.581 2.176.371Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-658.148 -658.148 -563.550 -1.221.698Kar Payları-609.425 -609.425Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 91.449.175 -1.544.708 5.228.249 -53.431.593 1.691.790 83.392.913 718.133 84.111.046Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 91.449.175 623.556.971 -1.245.909 5.228.249 -53.431.593 24.101.349 729.658.242 1.662.752 731.320.994Transferler24.101.349 -24.101.349Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-411.079 283.803.651 283.392.572 379.596 283.772.168Dönem Karı (Zararı)283.803.651 283.803.651 721.115 284.524.766Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-411.079 -411.079 -341.519 -752.598Sermaye Avansı25.900.000 25.900.000 25.900.000Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-425.796.888 -425.796.888 -425.796.888Kar Payları-730.665 -730.665Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 91.449.175 197.760.083 -1.656.988 5.228.249 -29.330.244 283.803.651 613.153.926 1.311.683 614.465.609Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI39.873.076 1.325.643Dönem Karı (Zararı)284.524.766 2.176.371Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)284.524.766 2.176.371Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-287.831.068 -111.067Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler430.097 42.110Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-115.201 71.810Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.003.350 -253.141Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 2.298Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.118.551 322.653Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.858.169 -604.360Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler54.119.152 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-117.195 396.380Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-345.633.840 -35.268Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -35.268Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-345.633.840 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler627.750 18.261İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler44.006.761 1.832.814Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)12.260.718 409.431Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5.890.530 -2.268.733Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.470.114 156.837Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.018 2.876.888Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler536.084 137.254Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.658.129 -269.885Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)30.449.690 791.022Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları40.700.459 3.898.118Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-655.427 -933.773Vergi İadeleri (Ödemeleri)-171.956 -275.613Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -1.363.089YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.200.386 922Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 11.932Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-177.278 -11.010Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.023.108 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-29.582.483 596.287Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri25.900.000 0Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)-55.900.000 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-285.000 0Alınan Faiz702.517 596.287YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.090.207 1.922.852NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.090.207 1.922.852DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ20.903.827 13.572.694DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ28.994.034 15.495.546Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 29.024.188 20.904.888Finansal Yatırımlar6 3.715.008 15.975.726Ticari Alacaklar8.853.643 14.623.790İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8-23 225 2.526İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 8.853.418 14.621.264Diğer Alacaklar1.999.651 730.340İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9-23 587.759 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 1.411.892 730.340Stoklar10 32.137 30.119Peşin Ödenmiş Giderler920.653 1.082.229İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler920.653 1.082.229Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar18 804.492 579.767Diğer Dönen Varlıklar1.470.935 1.218.291ARA TOPLAM46.820.707 55.145.150TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR46.820.707 55.145.150DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar176.780 297.163İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 176.780 297.163Diğer Alacaklar383.821 274.086İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 383.821 274.086Stoklar10 1.504.794 1.504.794Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 1.055.150.155 707.493.207Maddi Duran Varlıklar13 1.816.962 1.953.541Kullanım Hakkı Varlıkları12 2.094.628 2.345.982Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 258.090 164.782Peşin Ödenmiş Giderler1.200.003 1.200.003İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.200.003 1.200.003Ertelenmiş Vergi Varlığı616.434 499.241TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.063.201.667 715.732.799TOPLAM VARLIKLAR1.110.022.374 770.877.949KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar516.547 225.207İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar516.547 225.207Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 516.547 225.207Ticari Borçlar11.553.511 7.092.730İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8-23 4.029.816 594İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 7.523.695 7.092.136Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.855.723 1.242.745Diğer Borçlar1.643.364 6.911.102İlişkili Taraflara Diğer Borçlar1.071.359 6.578.491İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar572.005 332.611Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)777.266 327.576Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü52.769 0Kısa Vadeli Karşılıklar2.493.984 2.495.535Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 2.493.984 2.495.535ARA TOPLAM19.893.164 18.294.895TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER19.893.164 18.294.895UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.889.453 2.265.112İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.889.453 2.265.112Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 1.889.453 2.265.112Ticari Borçlar437.052.318 11.913.751İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8-23 264.298.847 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 172.753.471 11.913.751Diğer Borçlar281.499 284.868İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 281.499 284.868Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 33.600.000 3.600.000Uzun Vadeli Karşılıklar2.840.331 3.198.329Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.840.331 2.081.329Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar0 1.117.000TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER475.663.601 21.262.060TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER495.556.765 39.556.955ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar613.153.926 729.658.242Ödenmiş Sermaye19 40.000.000 40.000.000Sermaye Düzeltme Farkları19 91.449.175 91.449.175Sermaye Avansı19 25.900.000 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)197.760.083 623.556.971Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.656.988 -1.245.909Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.656.988 -1.245.909Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -1.656.988 -1.245.909Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 5.228.249 5.228.249Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-29.330.244 -53.431.593Net Dönem Karı veya Zararı283.803.651 24.101.349Kontrol Gücü Olmayan Paylar1.311.683 1.662.752TOPLAM ÖZKAYNAKLAR614.465.609 731.320.994TOPLAM KAYNAKLAR1.110.022.374 770.877.949Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 50.902.780 29.125.734 26.844.150 12.809.751Satışların Maliyeti20 -42.940.690 -22.748.208 -23.323.604 -9.742.312TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.962.090 6.377.526 3.520.546 3.067.439BRÜT KAR (ZARAR)7.962.090 6.377.526 3.520.546 3.067.439Genel Yönetim Giderleri-11.645.870 -4.307.623 -6.626.911 -1.386.125Pazarlama Giderleri-172.577 -412.682 -150.223 -223.376Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 346.124.102 97.048 345.941.686 11.181Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -60.032.795 -2.172.655 -59.539.362 -1.378.745ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)282.234.950 -418.386 283.145.736 90.374Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler859.171 1.025.378 588.449 306.245FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)283.094.121 606.992 283.734.185 396.619Finansman Gelirleri22 3.137.071 2.342.863 1.346.810 1.257.345Finansman Giderleri22 -1.282.928 -377.104 -1.145.176 -357.887SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)284.948.264 2.572.751 283.935.819 1.296.077Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-423.498 -396.380 -155.013 -253.003Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -366.448 -364.406 -61.158 -216.177Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 -57.050 -31.974 -93.855 -36.826SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)284.524.766 2.176.371 283.780.806 1.043.074DÖNEM KARI (ZARARI)284.524.766 2.176.371 283.780.806 1.043.074Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar721.115 1.691.790 284.698 544.775Ana Ortaklık Payları283.803.651 484.581 283.496.108 498.299Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 7,11310000 0,05440000 7,09450000 0,06100000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-752.598 -1.221.698 -783.665 -1.380.973Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-926.843 -1.509.223 -970.801 -1.679.966Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler174.245 287.525 187.136 298.993Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri174.245 287.525 187.136 298.993Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-752.598 -1.221.698 -783.665 -1.380.973TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)283.772.168 954.673 282.997.141 -337.899Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar379.596 -78.968 -56.821 -87.727Ana Ortaklık Payları283.392.572 1.033.641 283.053.962 -250.172http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055604BIST