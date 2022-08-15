***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
15.08.2022 18:42
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 91.449.175 -886.560 5.228.249 -54.971.989 1.540.396 82.359.271 1.406.527 83.765.798
Transferler
1.540.396 -1.540.396
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-658.148 1.691.790 1.033.642 -78.969 954.673
Dönem Karı (Zararı)
1.691.790 1.691.790 484.581 2.176.371
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-658.148 -658.148 -563.550 -1.221.698
Kar Payları
-609.425 -609.425
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 91.449.175 -1.544.708 5.228.249 -53.431.593 1.691.790 83.392.913 718.133 84.111.046
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 91.449.175 623.556.971 -1.245.909 5.228.249 -53.431.593 24.101.349 729.658.242 1.662.752 731.320.994
Transferler
24.101.349 -24.101.349
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-411.079 283.803.651 283.392.572 379.596 283.772.168
Dönem Karı (Zararı)
283.803.651 283.803.651 721.115 284.524.766
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-411.079 -411.079 -341.519 -752.598
Sermaye Avansı
25.900.000 25.900.000 25.900.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-425.796.888 -425.796.888 -425.796.888
Kar Payları
-730.665 -730.665
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 91.449.175 197.760.083 -1.656.988 5.228.249 -29.330.244 283.803.651 613.153.926 1.311.683 614.465.609
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
39.873.076 1.325.643
Dönem Karı (Zararı)
284.524.766 2.176.371
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
284.524.766 2.176.371
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-287.831.068 -111.067
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
430.097 42.110
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-115.201 71.810
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.003.350 -253.141
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 2.298
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.118.551 322.653
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.858.169 -604.360
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
54.119.152 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-117.195 396.380
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-345.633.840 -35.268
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -35.268
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-345.633.840 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
627.750 18.261
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
44.006.761 1.832.814
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
12.260.718 409.431
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.890.530 -2.268.733
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.470.114 156.837
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.018 2.876.888
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
536.084 137.254
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.658.129 -269.885
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
30.449.690 791.022
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
40.700.459 3.898.118
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-655.427 -933.773
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-171.956 -275.613
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -1.363.089
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.200.386 922
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 11.932
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-177.278 -11.010
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.023.108 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-29.582.483 596.287
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
25.900.000 0
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
-55.900.000 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-285.000 0
Alınan Faiz
702.517 596.287
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.090.207 1.922.852
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.090.207 1.922.852
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20.903.827 13.572.694
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28.994.034 15.495.546
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 29.024.188 20.904.888
Finansal Yatırımlar
6 3.715.008 15.975.726
Ticari Alacaklar
8.853.643 14.623.790
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8-23 225 2.526
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 8.853.418 14.621.264
Diğer Alacaklar
1.999.651 730.340
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9-23 587.759 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.411.892 730.340
Stoklar
10 32.137 30.119
Peşin Ödenmiş Giderler
920.653 1.082.229
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
920.653 1.082.229
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 804.492 579.767
Diğer Dönen Varlıklar
1.470.935 1.218.291
ARA TOPLAM
46.820.707 55.145.150
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
46.820.707 55.145.150
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
176.780 297.163
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 176.780 297.163
Diğer Alacaklar
383.821 274.086
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 383.821 274.086
Stoklar
10 1.504.794 1.504.794
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 1.055.150.155 707.493.207
Maddi Duran Varlıklar
13 1.816.962 1.953.541
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 2.094.628 2.345.982
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 258.090 164.782
Peşin Ödenmiş Giderler
1.200.003 1.200.003
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.200.003 1.200.003
Ertelenmiş Vergi Varlığı
616.434 499.241
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.063.201.667 715.732.799
TOPLAM VARLIKLAR
1.110.022.374 770.877.949
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
516.547 225.207
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
516.547 225.207
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 516.547 225.207
Ticari Borçlar
11.553.511 7.092.730
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8-23 4.029.816 594
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 7.523.695 7.092.136
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.855.723 1.242.745
Diğer Borçlar
1.643.364 6.911.102
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.071.359 6.578.491
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
572.005 332.611
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
777.266 327.576
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
52.769 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.493.984 2.495.535
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 2.493.984 2.495.535
ARA TOPLAM
19.893.164 18.294.895
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.893.164 18.294.895
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.889.453 2.265.112
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.889.453 2.265.112
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 1.889.453 2.265.112
Ticari Borçlar
437.052.318 11.913.751
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8-23 264.298.847 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 172.753.471 11.913.751
Diğer Borçlar
281.499 284.868
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 281.499 284.868
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 33.600.000 3.600.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.840.331 3.198.329
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.840.331 2.081.329
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0 1.117.000
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
475.663.601 21.262.060
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
495.556.765 39.556.955
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
613.153.926 729.658.242
Ödenmiş Sermaye
19 40.000.000 40.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 91.449.175 91.449.175
Sermaye Avansı
19 25.900.000 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
197.760.083 623.556.971
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.656.988 -1.245.909
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.656.988 -1.245.909
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -1.656.988 -1.245.909
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 5.228.249 5.228.249
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-29.330.244 -53.431.593
Net Dönem Karı veya Zararı
283.803.651 24.101.349
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.311.683 1.662.752
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
614.465.609 731.320.994
TOPLAM KAYNAKLAR
1.110.022.374 770.877.949
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 50.902.780 29.125.734 26.844.150 12.809.751
Satışların Maliyeti
20 -42.940.690 -22.748.208 -23.323.604 -9.742.312
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.962.090 6.377.526 3.520.546 3.067.439
BRÜT KAR (ZARAR)
7.962.090 6.377.526 3.520.546 3.067.439
Genel Yönetim Giderleri
-11.645.870 -4.307.623 -6.626.911 -1.386.125
Pazarlama Giderleri
-172.577 -412.682 -150.223 -223.376
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 346.124.102 97.048 345.941.686 11.181
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -60.032.795 -2.172.655 -59.539.362 -1.378.745
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
282.234.950 -418.386 283.145.736 90.374
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
859.171 1.025.378 588.449 306.245
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
283.094.121 606.992 283.734.185 396.619
Finansman Gelirleri
22 3.137.071 2.342.863 1.346.810 1.257.345
Finansman Giderleri
22 -1.282.928 -377.104 -1.145.176 -357.887
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
284.948.264 2.572.751 283.935.819 1.296.077
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-423.498 -396.380 -155.013 -253.003
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -366.448 -364.406 -61.158 -216.177
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -57.050 -31.974 -93.855 -36.826
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
284.524.766 2.176.371 283.780.806 1.043.074
DÖNEM KARI (ZARARI)
284.524.766 2.176.371 283.780.806 1.043.074
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
721.115 1.691.790 284.698 544.775
Ana Ortaklık Payları
283.803.651 484.581 283.496.108 498.299
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 7,11310000 0,05440000 7,09450000 0,06100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-752.598 -1.221.698 -783.665 -1.380.973
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-926.843 -1.509.223 -970.801 -1.679.966
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
174.245 287.525 187.136 298.993
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
174.245 287.525 187.136 298.993
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-752.598 -1.221.698 -783.665 -1.380.973
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
283.772.168 954.673 282.997.141 -337.899
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
379.596 -78.968 -56.821 -87.727
Ana Ortaklık Payları
283.392.572 1.033.641 283.053.962 -250.172
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055604
BIST