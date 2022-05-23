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***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi

23.05.2022 19:38
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi


***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Süreç İptal Nedeni
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.05.2022 tarih (bugün) ve 2022/31 sayılı toplantısında Yönetim Kurulumuzun 22.04.2022 tarih ve 2022/26 sayılı toplantısında alınan: Şirketimiz esas sözleşmesinin 7'nci maddesinde öngörülmüş olan yetkiye istinaden, Şirket'in 500.000.000 TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 40.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak üzere 240.000.000 TL (%600 oranında) artırılarak 280.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin kararın, yatırım projelerimizi revize edip, yeni maliyet ve nakit akışları ile sermaye artırım tutarı ve yöntemini tekrar planlayana kadar ertelenmesine karar verilmiştir. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız. Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İptal Edilen Süreç
Sermaye Artırımı





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031916


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