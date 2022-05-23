***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
23.05.2022 19:38
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.05.2022 tarih (bugün) ve 2022/31 sayılı toplantısında Yönetim Kurulumuzun 22.04.2022 tarih ve 2022/26 sayılı toplantısında alınan: Şirketimiz esas sözleşmesinin 7'nci maddesinde öngörülmüş olan yetkiye istinaden, Şirket'in 500.000.000 TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 40.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak üzere 240.000.000 TL (%600 oranında) artırılarak 280.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin kararın, yatırım projelerimizi revize edip, yeni maliyet ve nakit akışları ile sermaye artırım tutarı ve yöntemini tekrar planlayana kadar ertelenmesine karar verilmiştir. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız. Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İptal Edilen Süreç
Sermaye Artırımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031916
BIST
18:052.381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 8,55
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.346
18:0515,7804
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0924
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
15,9720
En Düşük
15,6897
18:0516,8837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0826
|Açılış
|: 16,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
17,0411
En Düşük
16,7440
18:05938,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -3,81
|Açılış
|: 938,75
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
955,65
En Düşük
935,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAPLM
|72,60
|19.386.502
|% 10,00
|
|MZHLD
|47,52
|7.130.308
|% 10,00
|
|PRKAB
|38,34
|91.877.758
|% 9,98
|
|INTEM
|61,35
|23.637.243
|% 9,95
|
|DERHL
|6,77
|17.591.882
|% 9,90
|
|MEPET
|4,50
|34.391.702
|% -10,00
|
|SELVA
|10,20
|27.602.043
|% -8,52
|
|ORCAY
|18,21
|133.574.598
|% -7,61
|
|OZRDN
|9,25
|2.592.913
|% -7,50
|
|UFUK
|35,90
|1.264.052
|% -7,24
|
|GARAN
|15,17
|4.206.225.852
|% -6,65
|
|THYAO
|42,96
|3.592.256.815
|% 0,23
|
|ASELS
|23,60
|2.295.045.529
|% 3,60
|
|PETKM
|9,13
|2.259.207.997
|% -1,19
|
|SISE
|19,35
|2.088.811.939
|% -0,36
|
|SKBNK
|1,27
|565.770.086
|% 5,83
|
|YKBNK
|4,40
|1.329.394.327
|% 1,62
|
|GARAN
|15,17
|4.206.225.852
|% -6,65
|
|PETKM
|9,13
|2.259.207.997
|% -1,19
|
|KARSN
|5,75
|1.372.514.574
|% 2,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7668
|15,7804
|% -0,58
|
|Euro
|16,8341
|16,8837
|% 0,49
|
|Sterlin
|19,7641
|19,8632
|% -0,02
|
|Frank
|16,2547
|16,3526
|% 0,22
|
|Riyal
|4,1926
|4,2136
|% -0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|1,61
|
|Altın Gr.
|938
|938
|-4,26
|
|Cumhuriyet
|6.279
|6.374
|-10,00
|
|Tam
|6.248
|6.406
|-6,07
|
|Yarım
|3.020
|3.099
|-2,93
|
|Çeyrek
|1.515
|1.549
|-1,47
|
|Gümüş.Ons
|21,72
|21,75
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,03
|-0,09
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,11
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 82 kaybederek (% -0.03 ) 2, 631
-
17:59XU100
Endeks 2, 370 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 09 altında . İşlem hacmi 33, 960.00 milyon TL de
-
17:59GLBMD
Yüzde -5.44 oranında düşüşle 6.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 497, 230 adet işlem
-
17:58NUGYO
Yüzde 6.29 oranında artışla 6.59 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 494, 775 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 2, 374 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 33, 564.00 milyon TL de