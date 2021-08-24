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***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

24.08.2021 18:34



***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     14.06.2021 tarihli Şirket Merkezi Değişikliği başlıklı özel durum açıklamamızda da belirttiğimiz üzere 1 Haziran 2021 tarih itibariyle Şirket Merkezi olarak kullandığımız, Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 19.08.2021 tarih ve 2021/KORAYGYO/001 değerleme raporuna (ekte) göre aylık kira bedeli KDV hariç 49.800 TL, mülk sahibi ise ana ortağımız Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş. olan İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Rumeli Hisarı Mahallesi, 16.409 m² yüzölçümlü 1403 ada, 648 no'lu parselde yer alan "Üç Blok Doksanbir Bağımsız Bölümlü Kargir İş Hanı" niteliğindeki ana taşınmazda ("Yapı Kredi Plaza Sitesi") konumlu B Blok 26 no'lu bağımsız bölümün kira başlangıcının 1 Ağustos 2021 olmak üzere KDV hariç 47.500 TL bedel karşılığında kiralanmasına, her yıl ağustos ayında kira bedelinin TÜİK tarafından açıklanan oniki aylık tüfe ortalaması oranında arttırılmasına Yönetim Kurulumuzun 23.08.2021 tarih ve 2021/32 sayılı toplantısında karar verilmiştir.
 
Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960303


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