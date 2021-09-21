***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 20.09.2021 tarihli 2021/35 sayılı kararı ileTerra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 17.09.2021 tarih ve 2021/KORAYGYO/002 değerleme raporuna (ekte) göre ekspertiz değeri KDV hariç 9.385.000 TL, mülk sahibi ana ortağımız Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş. ve mevcut durumda KDV Dahil 63.000 TL kira geliri olan İstanbul'un en değerli iş merkezlerinin bulunduğu aks üzerinde yer alan Beşiktaş ilçesi, Rumeli Hisarı Mahallesi, 16.409 m² yüzölçümlü 1403 ada, 648 no'lu parselde yer alan "Üç Blok Doksanbir Bağımsız Bölümlü Kargir İş Hanı" niteliğindeki ana taşınmazda ("Yapı Kredi Plaza Sitesi") konumlu B Blok 25 no'lu bağımsız bölüm KDV hariç 9.300.000 TL bedel karşılığında peşin olarak satın alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964777BIST