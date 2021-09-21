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***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

21.09.2021 18:19



***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Açıklamalar

Yönetim Kurulu'nun 20.09.2021 tarihli 2021/35 sayılı kararı ile  
Terra  Gayrimenkul  Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan  17.09.2021  tarih  ve  2021/KORAYGYO/002 değerleme raporuna (ekte) göre ekspertiz değeri KDV hariç 9.385.000 TL, mülk sahibi ana ortağımız Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş.  ve mevcut durumda KDV Dahil 63.000 TL kira geliri olan İstanbul'un en değerli iş merkezlerinin bulunduğu aks üzerinde yer alan Beşiktaş ilçesi, Rumeli Hisarı Mahallesi, 16.409 m² yüzölçümlü 1403 ada, 648 no'lu parselde yer alan "Üç Blok Doksanbir Bağımsız Bölümlü Kargir İş Hanı" niteliğindeki ana taşınmazda ("Yapı Kredi Plaza Sitesi") konumlu B Blok 25 no'lu bağımsız bölüm KDV hariç 9.300.000 TL bedel karşılığında peşin olarak satın alınmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964777


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Yarım 1.571 1.612 0,00  
Çeyrek 788 806 0,00  
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Gümüş Gr. 6,40 6,41 0,16  
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