***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu
08.09.2022 18:13
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu )
Düzeltme Nedeni "Borçlar" ve "Diğer Gelirler" kaleminde değişiklik yapıldı.
ÖZET BİLGİLER
Sunum Para Birimi TL
Verilerin Ait Olduğu Finansal Tablo Yılı / Dönemi 2022 / 6 Aylık
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
1) Şirket esas sözleşmesinde yer alan faaliyet alanları arasında Katılım Finans İlkelerine uygun olmayan faaliyet yer alıyor mu? HAYIR
2) Şirket esas sözleşmesinde Katılım Finans İlkelerine uygun olmayan imtiyaz bulunuyor mu? HAYIR
3) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Gelirlerinin Oranı (%) [ (3A+3B-3C) / 3D ] * 100 0,41
4) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Varlıklarının Tutarı (4E-4F) 30.422.979
5) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Borçlarının Tutarı (5H-5I) 0
1) Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Faaliyetlere İlişkin Esas Sözleşme Bilgileri
EVET / HAYIR İLGİLİ ESAS SÖZLEŞME MADDESİNİN NUMARASI
1) Şirket esas sözleşmesinde P
14:313.531
En Yüksek
|Değişim
|: 2,74%
|| 94,08
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.546
En Düşük
3.452
14:3118,2530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0300
|Açılış
|: 18,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2238
14:3118,3489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1195
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4565
En Düşük
18,2247
14:311.012,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 10,97
|Açılış
|: 1.012,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler14:31
|GARAN
|26,18
|2.847.318.451
|% 10,00
|
|ISCTR
|12,44
|3.659.375.474
|% 9,99
|
|HALKB
|13,76
|1.385.429.504
|% 9,99
|
|GRNYO
|4,96
|3.139.834
|% 9,98
|
|KLNMA
|20,88
|3.617.250
|% 9,95
|
|DIRIT
|3,25
|180.487
|% -7,67
|
|HEDEF
|9,15
|34.353.384
|% -6,73
|
|MTRKS
|36,00
|41.560.470
|% -5,61
|
|BRMEN
|3,70
|462.437
|% -5,61
|
|DOGUB
|9,67
|4.846.709
|% -4,82
|
|AKBNK
|15,99
|11.427.464.483
|% 5,54
|
|YKBNK
|9,16
|6.830.426.353
|% 7,64
|
|EREGL
|33,14
|5.416.346.065
|% 7,25
|
|THYAO
|74,00
|4.162.468.402
|% 1,37
|
|EKGYO
|5,15
|3.967.571.149
|% 5,32
|
|EKGYO
|5,15
|3.967.571.149
|% 5,32
|
|YKBNK
|9,16
|6.830.426.353
|% 7,64
|
|AKBNK
|15,99
|11.427.464.483
|% 5,54
|
|ISCTR
|12,44
|3.659.375.474
|% 9,99
|
|KRDMD
|14,25
|3.611.706.196
|% 9,87
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2256
|18,2530
|% 0,16
|
|Euro
|18,3406
|18,3489
|% 0,66
|
|Sterlin
|21,0688
|21,1744
|% 0,78
|
|Frank
|18,9249
|19,0389
|% 1,14
|
|Riyal
|4,8385
|4,8628
|% 0,05
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|17,98
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|11,55
|
|Cumhuriyet
|6.762
|6.865
|35,00
|
|Tam
|6.797
|6.868
|39,00
|
|Yarım
|3.312
|3.357
|19,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.678
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,71
|18,73
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,98
|10,99
|0,11
|
|B. Petrol
|90,81
|90,81
|1,66
|
Seans Raporu
14:31
daha fazla
-
14:46KRDMD
Yüzde 9.95 oranında artışla 14.26 lira fiyatla işlem gören hissede 268, 561, 945 adet işlem
-
14:45KRDMB
Yüzde 8.93 oranında artışla 10.98 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 544, 804 adet işlem
-
14:44GARFA
Yüzde 7.91 oranında artışla 18.00 lira fiyatla işlem gören hissede 507, 494 adet işlem
-
14:43XU100
Endeks 3, 530 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 69 üstünde . İşlem hacmi 66, 340.00 milyon TL de
-
14:42HKTM
Yüzde 8.90 oranında artışla 34.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 691, 134 adet işlem