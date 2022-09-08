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***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu

08.09.2022 18:13
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu


***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu )

Düzeltme Nedeni "Borçlar" ve "Diğer Gelirler" kaleminde değişiklik yapıldı.

ÖZET BİLGİLER
Sunum Para Birimi TL
Verilerin Ait Olduğu Finansal Tablo Yılı / Dönemi 2022 / 6 Aylık
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
1) Şirket esas sözleşmesinde yer alan faaliyet alanları arasında Katılım Finans İlkelerine uygun olmayan faaliyet yer alıyor mu? HAYIR
2) Şirket esas sözleşmesinde Katılım Finans İlkelerine uygun olmayan imtiyaz bulunuyor mu? HAYIR
3) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Gelirlerinin Oranı (%) [ (3A+3B-3C) / 3D ] * 100 0,41
4) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Varlıklarının Tutarı (4E-4F) 30.422.979
5) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Borçlarının Tutarı (5H-5I) 0

1) Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Faaliyetlere İlişkin Esas Sözleşme Bilgileri
EVET / HAYIR İLGİLİ ESAS SÖZLEŞME MADDESİNİN NUMARASI
1) Şirket esas sözleşmesinde P
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BIST En Aktif Hisseler14:31
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GARAN 26,18 2.847.318.451 % 10,00  
ISCTR 12,44 3.659.375.474 % 9,99  
HALKB 13,76 1.385.429.504 % 9,99  
GRNYO 4,96 3.139.834 % 9,98  
KLNMA 20,88 3.617.250 % 9,95  
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14:31 Alış Satış %  
Dolar 18,2256 18,2530 % 0,16  
Euro 18,3406 18,3489 % 0,66  
Sterlin 21,0688 21,1744 % 0,78  
Frank 18,9249 19,0389 % 1,14  
Riyal 4,8385 4,8628 % 0,05  
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14:31 Alış Satış %  
Altın Ons 1.726 1.727 17,98  
Altın Gr. 1.013 1.013 11,55  
Cumhuriyet 6.762 6.865 35,00  
Tam 6.797 6.868 39,00  
Yarım 3.312 3.357 19,00  
Çeyrek 1.661 1.678 9,00  
Gümüş.Ons 18,71 18,73 0,18  
Gümüş Gr. 10,98 10,99 0,11  
B. Petrol 90,81 90,81 1,66  
Seans Raporu 14:31
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