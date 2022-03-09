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***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

09.03.2022 18:30
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı Yönetim Kurulu Kararı ve SPK Başvurusu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.03.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 09.03.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 3 Mart 2022 tarihli toplantısında
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinde yer alan 2021 - 2025 yılları arasında geçerli 100.000.000 TL (yüz milyon TL) olan Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 2022 - 2026 yılları arasında geçerli olmak üzere 500.000.000 TL'ye (beş yüz milyon TL) arttırılması amacıyla esas sözleşmenin tadili hususunda gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılmasına karar verilmiştir.
Esas sözleşme tadil tasarısı ekte yer almaktadır.
Esas sözleşme tadili hususunda gerekli iznin alınması için 9 Mart 2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadili_KAP_2022.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008792


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