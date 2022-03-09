***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı Yönetim Kurulu Kararı ve SPK Başvurusu Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.03.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 09.03.2022Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 3 Mart 2022 tarihli toplantısındaŞirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinde yer alan 2021 - 2025 yılları arasında geçerli 100.000.000 TL (yüz milyon TL) olan Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 2022 - 2026 yılları arasında geçerli olmak üzere 500.000.000 TL'ye (beş yüz milyon TL) arttırılması amacıyla esas sözleşmenin tadili hususunda gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılmasına karar verilmiştir.Esas sözleşme tadil tasarısı ekte yer almaktadır.Esas sözleşme tadili hususunda gerekli iznin alınması için 9 Mart 2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadili_KAP_2022.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008792BIST