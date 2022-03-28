***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımına Yönelik Esas Sözleşme Tadiline Ticaret Bakanlığı Onayı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.03.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 09.03.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 17.03.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 19.04.2022Ek AçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinde yer alan 2021 - 2025 yılları arasında geçerli 100.000.000 TL (yüz milyon TL) olan Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 2022 - 2026 yılları arasında geçerli olmak üzere 500.000.000 TL'ye (beş yüz milyon TL) arttırılması amacıyla esas sözleşmenin tadili hususu ekteki şekilde Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-12233903-340.08-18698 sayılı yazısıyla onaylandığı tarfımıza bildirilmiştir.SPK tarafından uygun görülen esas sözleşme tadili için 18 Mart 2022 tarihinde Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılmış, başvurumuzun Ticaret Bakanlığı tarafından 25 Mart 2022 tarihinde E-50035491-431.02-00073131142 sayılı yazısıyla uygun görüldüğü Şirketimize iletilmiştir.Söz konusu esas sözleşme tadili 19 Nisan 2022 tarihinde yapılacak genel kurul toplantısında onaya sunulacaktır.Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK ve Ticaret Bakanlığı Onaylı Esas Sözleşme Tadili.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013424BIST