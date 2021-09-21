***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiTicari Ünite (Ofis)Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümüİstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Rumeli Hisarı Mahallesi, 16.409 m² yüzölçümlü 1403 ada, 648 no'lu parselde yer alan B Blok 25 no'lu bağımsız bölümAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi20.09.2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Alım BedeliKDV Hariç 9.300.000 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)3.72Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)23.25Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)10.72Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)15.6İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)343Alım KoşullarıPeşinİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih21.09.2021Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileriİstanbul'un en değerli iş merkezlerinin bulunduğu aks üzerinde düzenli kira getirisi olan bir gayrimenkul olup faaliyetlerimize olumlu katkısı olacağı düşünülmektedir.Karşı TarafKoray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiAna ortağımızVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi20/09/2021Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık UsulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası17.09.2021 / 2021/KORAYGYO/002Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıTerra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar9.385.000 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiEkspertiz bedelinin 85.000 TL altında alınmıştır.AçıklamalarYönetim Kurulu'nun 20.09.2021 tarihli 2021/35 sayılı kararı ileTerra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 17.09.2021 tarih ve 2021/KORAYGYO/002 değerleme raporuna (ekte) göre ekspertiz değeri KDV hariç 9.385.000 TL, mülk sahibi ana ortağımız Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş. ve mevcut durumda KDV Dahil 63.000 TL kira geliri olan İstanbul'un en değerli iş merkezlerinin bulunduğu aks üzerinde yer alan Beşiktaş ilçesi, Rumeli Hisarı Mahallesi, 16.409 m² yüzölçümlü 1403 ada, 648 no'lu parselde yer alan "Üç Blok Doksanbir Bağımsız Bölümlü Kargir İş Hanı" niteliğindeki ana taşınmazda ("Yapı Kredi Plaza Sitesi") konumlu B Blok 25 no'lu bağımsız bölüm KDV hariç 9.300.000 TL bedel karşılığında satın alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964776BIST