***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
21.09.2021 18:19
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Ticari Ünite (Ofis)
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Rumeli Hisarı Mahallesi, 16.409 m² yüzölçümlü 1403 ada, 648 no'lu parselde yer alan B Blok 25 no'lu bağımsız bölüm
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20.09.2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Alım Bedeli
KDV Hariç 9.300.000 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
3.72
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
23.25
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
10.72
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
15.6
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
343
Alım Koşulları
Peşin
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
21.09.2021
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
İstanbul'un en değerli iş merkezlerinin bulunduğu aks üzerinde düzenli kira getirisi olan bir gayrimenkul olup faaliyetlerimize olumlu katkısı olacağı düşünülmektedir.
Karşı Taraf
Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ana ortağımız
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
20/09/2021
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
17.09.2021 / 2021/KORAYGYO/002
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
9.385.000 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Ekspertiz bedelinin 85.000 TL altında alınmıştır.
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 20.09.2021 tarihli 2021/35 sayılı kararı ile
Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 17.09.2021 tarih ve 2021/KORAYGYO/002 değerleme raporuna (ekte) göre ekspertiz değeri KDV hariç 9.385.000 TL, mülk sahibi ana ortağımız Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş. ve mevcut durumda KDV Dahil 63.000 TL kira geliri olan İstanbul'un en değerli iş merkezlerinin bulunduğu aks üzerinde yer alan Beşiktaş ilçesi, Rumeli Hisarı Mahallesi, 16.409 m² yüzölçümlü 1403 ada, 648 no'lu parselde yer alan "Üç Blok Doksanbir Bağımsız Bölümlü Kargir İş Hanı" niteliğindeki ana taşınmazda ("Yapı Kredi Plaza Sitesi") konumlu B Blok 25 no'lu bağımsız bölüm KDV hariç 9.300.000 TL bedel karşılığında satın alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964776
BIST