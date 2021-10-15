***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiKonutSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümüİstanbul İli, Şişli İlçesi, Esentepe Mah. Oto Cad. Loft Residance 2 Apt. N4 43 No'lu bağımsız bölümSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi15/10/2021Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Satış BedeliKDV Hariç 2.970.297,03 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)1.08Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)7,42Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)3,42Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)4,98Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)2,46İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)109.70Satış KoşullarıPeşin (Cash)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih15.10.2021Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiŞirket açısından en uygun şekilde değerlendirilmesi amacıyla gerçekleşen satış şirketin finansal sonuçlarını ve nakit akışını olumlu etkileyecektir.Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı830.297 TLVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiKarşı TarafGerçek KişiKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniGYO Tebliği gereği 2020 yıl sonu değerlemesi yapılmıştır.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası28.12.2020 2020/Oİ-707Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıEkol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar2.140.000 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiEkspertiz değerinin üzerinde satılmıştır.AçıklamalarŞirketimiz 15.10.2021 tarih 2021/36 sayılı Yönetim Kurulu kararı İleEkol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin 28.12.2020 tarih ve Oİ-707 sayılı değerleme raporuna göre ekspertiz değeri KDV hariç 2.140.000 TL olan portföyümüzdeki İstanbul İli, Şişli İlçesi, Esentepe Mah. Oto Cad. Loft Residance 2 Apt. N4 43 no'lu bağımsız bölüm'ün KDV hariç 2.970.297,03 TL (KDV dahil 3.000.000) TL bedel karşılığında satış işlemi gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971096BIST