***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı
15.10.2021 18:26
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Konut
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İstanbul İli, Şişli İlçesi, Esentepe Mah. Oto Cad. Loft Residance 2 Apt. N4 43 No'lu bağımsız bölüm
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15/10/2021
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Satış Bedeli
KDV Hariç 2.970.297,03 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
1.08
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
7,42
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
3,42
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
4,98
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
2,46
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
109.70
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
15.10.2021
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Şirket açısından en uygun şekilde değerlendirilmesi amacıyla gerçekleşen satış şirketin finansal sonuçlarını ve nakit akışını olumlu etkileyecektir.
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
830.297 TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Karşı Taraf
Gerçek Kişi
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
GYO Tebliği gereği 2020 yıl sonu değerlemesi yapılmıştır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
28.12.2020 2020/Oİ-707
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
2.140.000 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Ekspertiz değerinin üzerinde satılmıştır.
Açıklamalar
Şirketimiz 15.10.2021 tarih 2021/36 sayılı Yönetim Kurulu kararı İle
Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin 28.12.2020 tarih ve Oİ-707 sayılı değerleme raporuna göre ekspertiz değeri KDV hariç 2.140.000 TL olan portföyümüzdeki İstanbul İli, Şişli İlçesi, Esentepe Mah. Oto Cad. Loft Residance 2 Apt. N4 43 no'lu bağımsız bölüm'ün KDV hariç 2.970.297,03 TL (KDV dahil 3.000.000) TL bedel karşılığında satış işlemi gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971096
BIST