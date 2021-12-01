***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı
01.12.2021 12:52
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Daire
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İstanbul İli, Şişli İlçesi, Esentepe Mah. Oto Cad. Loft Residance 2 Apt. N4 23 no'lu bağımsız bölüm
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22/11/2021
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Satış Bedeli
KDV Hariç 3.168.317 TL (KDV Dahil 3.200.000 TL)
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
1,16
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
7,92
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
3,40
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
4,52
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
2,66
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
117
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
01.12.2021
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Şirket açısından en uygun şekilde değerlendirilmesi amacıyla gerçekleşen satış şirketin finansal sonuçlarını ve nakit akışını olumlu etkileyecektir.
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
693.317 TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Karşı Taraf
Gerçek Kişi
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
GYO Tebliği gereğince 2020 yıl sonu değerleme raporu yapılmıştır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
2020 yılsonu değerleme 28.12.2020 / Oİ-707
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Ekol Gayrimenkul Değerleme
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
2.475.000 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
2020 yıl sonu değerleme raporunde belirlenen ekpertiz değerinin üzerinde satılmıştır.
Açıklamalar
Şirketimiz 22.11.2021 tarih 2021/40 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile satışı ve tapu devri hazırlıklarına başlanan,
Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin 28.12.2020 tarih ve Oİ-707 sayılı değerleme raporuna göre ekspertiz değeri KDV hariç 2.475.000 TL olan portföyümüzdeki İstanbul İli, Şişli İlçesi, Esentepe Mah. Oto Cad. Loft Residance 2 Apt. N4 23 no'lu bağımsız bölüm'ün KDV hariç 3.168.317 TL (KDV dahil 3.200.000) TL bedel karşılığında satış ve devir işlemi bugün (01.12.2021) gerçekleşmiştir.
Kamuoyu ve Yatırımcılarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980441
BIST