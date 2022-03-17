***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.07.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi27.05.2011Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi01.06.2011Davanın KonusuAlacak, tazminatKarşı Taraf(lar)A. Ece UnganDavanın Tutarı550.000,00 TL (beşyüzellibin tl)Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,49İlgili Mahkeme ve Dosya NoAnkara Bölge Adliye Mahkemesi (2020/1484 E. ve 2022/469K)Davanın Duruşma Tarihi24.02.2022Alınan Kararİstinaf başvurusu reddedilerek, dava süreci Şirket lehine sona ermiştirBir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıYokturOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiBulunmamaktadır.AçıklamalarAnkara-Ankara projesiyle ilgili Sn. Ayşe Ece Ungan (A blok, 2 no'lu daire sahibi) tarafından, T.C. Ankara 4. Tüketici Mahkemesi'nde Şirketimize karşı 2011/678 esas sayılı dosya (yeni 2019/304 esas sayılı dosya) üzerinden açılmış tüketici davası ile ilgili olarak 23.06.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması ile aynı gün yapılmış duruşmada T.C. Ankara 4. Tüketici Mahkemesi'nin Şirketimiz lehine davanın reddine karar vermiş olup karara karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi istinaf yolunun açık bırakıldığı ve 03.07.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması ile ise davacı tarafın istinafa başvurduğu duyurulmuştu.İstinafa cevap verilmiştir. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin 2020/1484 E. ve 2022/469K. sayılı 24.02.2022 tarihli ilamı ile, Ayşe Ece Ungan'ın istinaf başvurusu reddedilerek, karar kesinleşmiştir. Kesinleşen karar 17.03.2022 tarihinde Şirkete tebliğ edilmiş, dava süreci Şirket lehine sona ermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011226BIST