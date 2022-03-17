***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
17.03.2022 19:41
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
27.05.2011
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
01.06.2011
Davanın Konusu
Alacak, tazminat
Karşı Taraf(lar)
A. Ece Ungan
Davanın Tutarı
550.000,00 TL (beşyüzellibin tl)
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,49
İlgili Mahkeme ve Dosya No
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (2020/1484 E. ve 2022/469K)
Davanın Duruşma Tarihi
24.02.2022
Alınan Karar
İstinaf başvurusu reddedilerek, dava süreci Şirket lehine sona ermiştir
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
Yoktur
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Bulunmamaktadır.
Açıklamalar
Ankara-Ankara projesiyle ilgili Sn. Ayşe Ece Ungan (A blok, 2 no'lu daire sahibi) tarafından, T.C. Ankara 4. Tüketici Mahkemesi'nde Şirketimize karşı 2011/678 esas sayılı dosya (yeni 2019/304 esas sayılı dosya) üzerinden açılmış tüketici davası ile ilgili olarak 23.06.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması ile aynı gün yapılmış duruşmada T.C. Ankara 4. Tüketici Mahkemesi'nin Şirketimiz lehine davanın reddine karar vermiş olup karara karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi istinaf yolunun açık bırakıldığı ve 03.07.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması ile ise davacı tarafın istinafa başvurduğu duyurulmuştu.
İstinafa cevap verilmiştir. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin 2020/1484 E. ve 2022/469K. sayılı 24.02.2022 tarihli ilamı ile, Ayşe Ece Ungan'ın istinaf başvurusu reddedilerek, karar kesinleşmiştir. Kesinleşen karar 17.03.2022 tarihinde Şirkete tebliğ edilmiş, dava süreci Şirket lehine sona ermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011226
BIST