***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.07.2021 18:50
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.06.2020-30.09.2020-29.12.2020-31.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
COVID-19 kaynaklı olarak faaliyet hacminde önemli ölçüde düşüş yaşanması nedeniyle geçici olarak kira indirimine karar verildiği 30.06.2020, 30.09.2020 29.12.2020 ve 31.03.2021 tarihli özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulan bir kiracımızla yapılan görüşme sonucunda, sektördeki uygulamalar da dikkate alınarak, 28.12.2020 tarihli ekspertiz değeri KDV hariç 69.697,72 TL olan ve mevcut haliyle KDV hariç 70.603,37 TL tutarındaki kiranın, 01.06.2021-31.08.2021 tarihleri arasında geçerli olmak üzere %25 oranında indirilmesine karar verilmiş olup tahsil edilmeyecek toplam kira bedeli 3 ay için toplamda KDV hariç 52.952,52 bin TL olacaktır.
Paydaşlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950893
BIST
18:051.347
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -10,12
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.342
18:058,5950
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0402
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6426
En Düşük
8,5797
18:0510,1646
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,0881
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2300
|
10,2810
En Düşük
10,1472
18:05500,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,59
|Açılış
|: 500,88
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
498,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAPRK
|33,92
|27.813.155
|% 9,99
|
|EDATA
|7,39
|105.716.628
|% 9,97
|
|KGYO
|6,07
|23.022.679
|% 9,96
|
|MERIT
|16,04
|1.722.167
|% 9,94
|
|EDIP
|3,47
|54.307.068
|% 9,81
|
|EKIZ
|7,40
|1.148.102
|% -9,98
|
|FADE
|14,16
|16.590.177
|% -9,98
|
|AVHOL
|4,80
|8.300.094
|% -9,94
|
|DIRIT
|2,92
|283.834
|% -9,88
|
|PEKGY
|1,02
|158.247.940
|% -9,73
|
|SASA
|28,34
|1.332.700.625
|% 7,11
|
|THYAO
|13,10
|601.111.296
|% -1,06
|
|KOZAL
|106,00
|456.348.906
|% 1,15
|
|YKBNK
|2,27
|339.800.687
|% 0,00
|
|PETKM
|5,24
|297.980.477
|% -0,95
|
|PEKGY
|1,02
|158.247.940
|% -9,73
|
|YKBNK
|2,27
|339.800.687
|% 0,00
|
|TSKB
|1,21
|87.177.495
|% -1,63
|
|EKGYO
|1,79
|112.062.574
|% -1,10
|
|THYAO
|13,10
|601.111.296
|% -1,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5927
|8,5950
|% -0,47
|
|Euro
|10,1545
|10,1646
|% -0,86
|
|Sterlin
|11,8629
|11,9224
|% -0,76
|
|Frank
|9,3366
|9,3928
|% -0,65
|
|Riyal
|2,2839
|2,2953
|% -0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|7,30
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-0,38
|
|Cumhuriyet
|3.316
|3.366
|17,00
|
|Tam
|3.299
|3.382
|15,54
|
|Yarım
|1.595
|1.636
|7,52
|
|Çeyrek
|800
|818
|3,76
|
|Gümüş.Ons
|26,14
|26,18
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,23
|-0,05
|
|B. Petrol
|76,22
|76,22
|1,06
|
Seans Raporu
18:05
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17:54
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17:54
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