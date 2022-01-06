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***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.01.2022 11:06
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-48.1) 40. maddesinin 3. fıkrasının ç bendi uyarınca 2021 yılı içerisinde kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen alım, satım ve kiralma işlemlerinin toplu olarak bildirimi kapsamında aktif toplamımızın %2'sini geçmeyen alım ve/veya satım işlemimizin bulunmadığını, portföyümüzde kiralanmış olan gayrimenkullerimizden ise yıllık bazda toplam KDV hariç 3.503.649,53 TL  kira geliri elde edildiğini yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989266


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DOBUR 103,10 4.571.866 % 9,91  
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Riyal 3,6231 3,6413 % -0,05  
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Altın Ons 1.796 1.796 -13,87  
Altın Gr. 786 786 -9,19  
Cumhuriyet 5.240 5.320 -20,00  
Tam 5.214 5.350 -20,80  
Yarım 2.520 2.588 -10,06  
Çeyrek 1.264 1.294 -5,03  
Gümüş.Ons 22,20 22,23 -0,52  
Gümüş Gr. 9,72 9,73 -0,27  
B. Petrol 80,84 80,84 0,04  
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