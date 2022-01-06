***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.01.2022 11:06
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-48.1) 40. maddesinin 3. fıkrasının ç bendi uyarınca 2021 yılı içerisinde kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen alım, satım ve kiralma işlemlerinin toplu olarak bildirimi kapsamında aktif toplamımızın %2'sini geçmeyen alım ve/veya satım işlemimizin bulunmadığını, portföyümüzde kiralanmış olan gayrimenkullerimizden ise yıllık bazda toplam KDV hariç 3.503.649,53 TL kira geliri elde edildiğini yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989266
BIST
12:162.013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 8,00
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.022
En Düşük
1.978
12:1613,6348
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0333
|Açılış
|: 13,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,8789
En Düşük
13,4921
12:1615,4609
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0040
|Açılış
|: 15,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7054
En Düşük
15,2554
12:16787,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -7,55
|Açılış
|: 787,31
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
779,51
BIST En Aktif Hisseler12:14
|UZERB
|46,56
|1.078.004
|% 9,97
|
|HUBVC
|10,07
|14.122.246
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|4.571.866
|% 9,91
|
|MTRYO
|1,70
|1.735.121
|% 7,59
|
|KIMMR
|3,46
|83.125.684
|% 6,79
|
|ELITE
|22,04
|45.216.144
|% -9,97
|
|KRGYO
|7,35
|52.310.979
|% -6,01
|
|AYES
|24,52
|12.260
|% -4,74
|
|MARKA
|4,06
|1.893.790
|% -4,47
|
|NIBAS
|12,08
|7.722.783
|% -3,82
|
|THYAO
|25,08
|1.565.789.822
|% 4,94
|
|EREGL
|30,66
|1.145.303.105
|% -0,65
|
|GARAN
|11,55
|931.438.427
|% 0,87
|
|SISE
|14,59
|877.419.344
|% 1,25
|
|KRDMD
|10,29
|741.136.612
|% -0,10
|
|YKBNK
|3,54
|442.216.952
|% 0,85
|
|GARAN
|11,55
|931.438.427
|% 0,87
|
|PETKM
|9,12
|717.980.156
|% 3,17
|
|EKGYO
|2,29
|167.998.260
|% 0,00
|
|KRDMD
|10,29
|741.136.612
|% -0,10
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6115
|13,6387
|% -0,22
|
|Euro
|15,4022
|15,4563
|% -0,06
|
|Sterlin
|18,3624
|18,4545
|% -0,47
|
|Frank
|14,7807
|14,8697
|% -0,26
|
|Riyal
|3,6231
|3,6413
|% -0,05
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|-13,87
|
|Altın Gr.
|786
|786
|-9,19
|
|Cumhuriyet
|5.240
|5.320
|-20,00
|
|Tam
|5.214
|5.350
|-20,80
|
|Yarım
|2.520
|2.588
|-10,06
|
|Çeyrek
|1.264
|1.294
|-5,03
|
|Gümüş.Ons
|22,20
|22,23
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|9,72
|9,73
|-0,27
|
|B. Petrol
|80,84
|80,84
|0,04
|