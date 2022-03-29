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***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.03.2022 14:59
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimiz tarafından 19.04.2022 tarihinde yapılacak olan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündeminde, "Yönetim Kurulu Üyeliklerine Seçim Yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi ve Görev Sürelerinin Belirlenmesi" maddesinin yer alması nedeniyle
1- Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini de yürütmekte olan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin ("Komite") 28.03.2022 tarih ve  2022/02 sayılı toplantısında Komitemize adaylığı iletilen ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ"), esas sözleşme ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde ("KYİ") yer alan kriterler çerçevesinde bağımsız olduklarına dair yazılı beyanları (ekte) alınmış olan Sayın Yurdakan İşkesen ve Sayın Hasan Recai Anbarcı'nın bağımsız yönetim kurulu üye adaylıkları değerlendirilmiştir.
Komitemizce Sn. Hasan Recai Anbarcı ve Sn. Yurdakan İşkesen'in son on yılda üstlendiği görevler ekte açıklanmış olup Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve ilişkili tarafları ile bağlantılı Borsa İstanbul'da işlem gören 3 şirketten, toplamda ise Borsa İstanbul'da işlem gören 5 şirketten fazla şirkette bağımsız yönetim kurulu üyeliği bulunmadığı gibi konular KYİ'de belirtilen diğer kriterler ile birlikte irdelenerek SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üye niteliğini taşıdığı kanaatine varılmıştır.
Komitemizin, yaptığı değerlendirmeler sonrasında İki Adayın da Şirketimiz bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmeleri için Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması yönündeki önerisi, Yönetim Kurulu'muza sunulmuştur.
2- Yönetim Kurulumuz'un 28.03.2022 tarih ve 2022/19 sayılı toplantısında
Komitemizin önerisi uygun bulunarak Sayın Yurdakan İşkesen ve Sayın Hasan Recai Anbarcı'nın, Şirketimizde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almak üzere bağımsız üye adayları olarak 19.04.2022 tarihinde yapılacak 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmasına, Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce adayların özgeçmişlerinin Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta ilanına toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.
Ekler:
Hasan Recai Anbarcı Bağımsızlık Beyanı
                            
Yurdakan İşkesen Bağımsızlık Beyanı
Özgeçmişler
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013679


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