***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.04.2022 10:20
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kuumuzun 20.01.2022 tarihli toplantısında
Portföyümüzdeki varlıklar ile portföye alınıp değerleme gerektirecek varlıkların değerlemesini yapmak üzere belirlenen gayrimenkul değerleme şirketlerinin, Yönetim Kurulumuzun 22.02.2022 tarihli toplantısındaki kararıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmesine yönelik talebi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18 Nisan 2022 tarihli yazısıyla olumlu karşılanmıştır.
Buna göre portföyümüzde yer alan
Kağıthane Ofis Parkta yer alan Gayrimenkul ile Göktürk Arsa'nın değerlemesini yapmak üzere Lotus Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Ankara Çankaya'da konumlu bağımsız bölümler ile Yapı Kredi Plaza'daki bağımsız bölüm için Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Elit Residence'da yer alan bağımsız bölüm için Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
2022 yılı içerisinde portföye alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ve Lotus Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Kamuoyu ve paydaşlarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023698
BIST
10:302.507
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|ACSEL
|43,12
|25.076.672
|% 10,00
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|DAGHL
|31,02
|1.782.875
|% 10,00
|
|UFUK
|23,60
|633.282
|% 9,97
|
|KLSYN
|2,34
|22.505.894
|% 9,86
|
|DAGI
|4,29
|44.667.500
|% 8,33
|
|EUHOL
|2,83
|2.047.683
|% -9,87
|
|ISBTR
|54.101,00
|54.101
|% -6,56
|
|LIDFA
|5,99
|7.412.280
|% -5,67
|
|ATLAS
|1,36
|941.777
|% -3,55
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|KGYO
|4,97
|10.107.814
|% -3,12
|
|THYAO
|40,84
|1.183.805.960
|% 3,13
|
|KRDMD
|15,50
|703.303.706
|% 2,92
|
|TUPRS
|254,40
|533.096.524
|% -1,93
|
|KONTR
|158,10
|423.992.287
|% 1,41
|
|SISE
|18,11
|418.421.946
|% 1,00
|
|EKGYO
|2,79
|166.526.670
|% 1,09
|
|ODAS
|2,50
|134.606.603
|% 0,81
|
|KRDMD
|15,50
|703.303.706
|% 2,92
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|YKBNK
|5,18
|233.076.955
|% 0,97
|
|THYAO
|40,84
|1.183.805.960
|% 3,13
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7814
|14,7922
|% 0,17
|
|Euro
|15,7977
|15,8044
|% -0,19
|
|Sterlin
|18,7484
|18,8424
|% -0,14
|
|Frank
|15,3461
|15,4385
|% 0,05
|
|Riyal
|3,9296
|3,9493
|% 0,03
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.898
|1.899
|0,73
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|Altın Gr.
|902
|903
|0,67
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|Cumhuriyet
|6.008
|6.099
|-93,00
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|Tam
|5.980
|6.129
|-93,86
|
|Yarım
|2.890
|2.965
|-45,40
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|Çeyrek
|1.450
|1.482
|-22,70
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|Gümüş.Ons
|23,61
|23,64
|0,00
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|Gümüş Gr.
|11,22
|11,24
|0,00
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|B. Petrol
|102
|102
|0,12
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