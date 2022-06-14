***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.06.2022 13:54
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
20.04.2022 tarihli Özel Durum Açıklamamızda kamuoyu ile paylaştığımız üzere
Doğrudan ve dolaylı olarak paylarının tamamına (%100) sahip olduğumuz iştiraklarımız Orka Yapı Taah. ve Tic. A.Ş.(Devralan) ve Göktürk 218 Yapı A.Ş. (Devrolan) Orka Yapı Taah. ve Tic. A.Ş. altında birleşmiştir. Birleşme işlemi İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 08.06.2022 tarihinde tescil edilmiş, T.T.S.G.'nin 13.06.2022 tarih ve 10597 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037175
BIST
16:092.516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 7,05
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.525
En Düşük
2.502
16:0917,2941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0295
|Açılış
|: 17,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,3098
En Düşük
17,2142
16:0918,0313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0222
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,1703
En Düşük
17,9589
16:091.017,86
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 13,66
|Açılış
|: 1.017,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.021,20
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler16:09
|TETMT
|243,40
|9.135.332
|% 9,99
|
|YGGYO
|20,36
|5.374.644
|% 9,94
|
|UFUK
|67,00
|1.424.688
|% 9,93
|
|MZHLD
|105,80
|5.748.402
|% 9,92
|
|IDEAS
|21,64
|38.857.998
|% 9,90
|
|TSGYO
|4,45
|3.806.793
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|8.762.659
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.100,00
|288.500
|% -7,50
|
|ORMA
|25,20
|108.629
|% -7,01
|
|ISGYO
|12,02
|249.426.768
|% -6,60
|
|THYAO
|47,60
|2.956.383.266
|% 1,58
|
|SASA
|45,22
|1.517.068.000
|% 1,48
|
|SISE
|21,64
|1.485.649.537
|% -1,37
|
|KRDMD
|13,13
|634.802.673
|% 0,77
|
|YKBNK
|4,69
|627.010.329
|% 1,52
|
|MARTI
|1,53
|350.462.874
|% 9,29
|
|TSKB
|2,08
|390.751.735
|% -5,45
|
|YKBNK
|4,69
|627.010.329
|% 1,52
|
|EKGYO
|2,60
|224.495.544
|% 0,78
|
|SISE
|21,64
|1.485.649.537
|% -1,37
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2872
|17,2941
|% 0,17
|
|Euro
|18,0131
|18,0313
|% 0,12
|
|Sterlin
|20,7952
|20,8995
|% 0,67
|
|Frank
|17,2139
|17,3176
|% 0,23
|
|Riyal
|4,5955
|4,6185
|% 0,14
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.831
|22,12
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|15,69
|
|Cumhuriyet
|6.780
|6.883
|67,00
|
|Tam
|6.763
|6.868
|80,00
|
|Yarım
|3.320
|3.359
|39,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.679
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|21,53
|21,56
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|12,04
|12,05
|0,35
|
|B. Petrol
|121
|121
|0,09
|
Seans Raporu
16:09
daha fazla
-
16:24ATLAS
Yüzde 6.36 oranında artışla 1.17 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 924, 749 adet işlem
-
16:23ARENA
Yüzde 4.44 oranında artışla 13.89 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 610, 166 adet işlem
-
16:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, EREGL, TUPRS
-
16:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 65 artarak (% 0.30 ) 2, 254
-
16:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDEAS, BALAT, YGGYO, TETMT, MZHLD, UFUK