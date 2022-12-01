Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.12.2022 14:09
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin %100 iştiraki olan Orka Yapı Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'nin uhdesinde bulunan İstanbul İli Eyüpsultan İlçesi Göktürk Mahallesi 131 ada 4 parsel (10.144,84 m2) ve 218 ada 1 parsel (20.131,50 m2) toplam 30.276,34 m2'lik arsa üzerinde "Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi" çerçevesinde inşa edilecek Erikli Evleri Projesi'nin ilk etabı 10.144,84 m2 yüz ölçüme sahip 131 ada 4 parsel üzerinde
Toplam inşaat alanı 22.119,71 m2 olan, mesken vasıflı 118 adet ve iş yeri vasıflı 8 adet olmak üzere toplam 126 adet bağımsız bölüm inşa edilmesi için Eyüpsultan Belediyesi'nden 01.12.2022 tarihinde inşaat yapı ruhsatı alınmıştır.
İnşaası yapılacak olan 131 ada 4 parsel üzerindeki paylaşım oranı Orka %58,22 - Arsa Kök Sahipleri ise %41,78'dir.
Projenin devamı olan 218 ada 1 parselde kayıtlı 20.131,50 m2'lik alan üzerinde inşaa edilecek ikinci etap için ise proje geliştirme çalışmaları son aşamalarına gelmiş olup 2023 yılının ilk çeyreğinde sonuçlanması beklenmektedir.
Erikli Evleri Projesinin tamamında (1 ve 2. etap) paylaşım oranı Orka %57 - Arsa Kök Sahipleri ise %43'tür.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083441


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:435.059
Değişim :  1,63% |  81,29
Açılış :  5.046  
Önceki Kapanış :  4.978  
En Yüksek
5.092 En Düşük
5.025
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:41
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRLSM 15,29 255.300.817 % 10,00  
GENIL 44,88 36.077.102 % 10,00  
YGYO 1,76 25.687.497 % 10,00  
YBTAS 66.671,10 1.920.222 % 10,00  
UZERB 122,10 1.920.145 % 10,00  
daha fazla
14:41 Alış Satış %  
Dolar 18,6277 18,6451 % 0,07  
Euro 19,4487 19,4663 % 0,35  
Sterlin 22,5954 22,7087 % 0,91  
Frank 19,6484 19,7668 % 0,14  
Riyal 4,9434 4,9682 % 0,04  
daha fazla
14:41 Alış Satış %  
Altın Ons 1.780 1.780 10,13  
Altın Gr. 1.067 1.067 6,90  
Cumhuriyet 7.092 7.199 86,00  
Tam 7.126 7.183 28,00  
Yarım 3.456 3.512 14,00  
Çeyrek 1.733 1.755 7,00  
Gümüş.Ons 22,11 22,15 -0,06  
Gümüş Gr. 13,27 13,29 -0,01  
B. Petrol 87,63 87,63 0,66  
Seans Raporu 14:41
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru