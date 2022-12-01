***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %100 iştiraki olan Orka Yapı Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'nin uhdesinde bulunan İstanbul İli Eyüpsultan İlçesi Göktürk Mahallesi 131 ada 4 parsel (10.144,84 m2) ve 218 ada 1 parsel (20.131,50 m2) toplam 30.276,34 m2'lik arsa üzerinde "Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi" çerçevesinde inşa edilecek Erikli Evleri Projesi'nin ilk etabı 10.144,84 m2 yüz ölçüme sahip 131 ada 4 parsel üzerindeToplam inşaat alanı 22.119,71 m2 olan, mesken vasıflı 118 adet ve iş yeri vasıflı 8 adet olmak üzere toplam 126 adet bağımsız bölüm inşa edilmesi için Eyüpsultan Belediyesi'nden 01.12.2022 tarihinde inşaat yapı ruhsatı alınmıştır.İnşaası yapılacak olan 131 ada 4 parsel üzerindeki paylaşım oranı Orka %58,22 - Arsa Kök Sahipleri ise %41,78'dir.Projenin devamı olan 218 ada 1 parselde kayıtlı 20.131,50 m2'lik alan üzerinde inşaa edilecek ikinci etap için ise proje geliştirme çalışmaları son aşamalarına gelmiş olup 2023 yılının ilk çeyreğinde sonuçlanması beklenmektedir.Erikli Evleri Projesinin tamamında (1 ve 2. etap) paylaşım oranı Orka %57 - Arsa Kök Sahipleri ise %43'tür.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083441BIST