***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.12.2022 14:35
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, sermayesinin ve oy haklarının %100'üne sahip olduğu Orka Yapı Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'yi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği" hükümleri çerçevesinde kolaylaştırılmış usulde birleşme hükümlerine göre devralmak suretiyle birleşme işlemine ilişkin hazırlanan duyuru metnine onay verilmesi talebimizin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılandığı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.12.2022 tarih ve 2022/70 sayılı bülteniyle ilan edilmiştir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087933
BIST
14:355.211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 22,33
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.176
14:3518,6505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0069
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
14:3519,8331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0111
|Açılış
|: 19,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
14:351.069,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,94
|Açılış
|: 1.069,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,53
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler14:33
|ARASE
|255,20
|24.915.431
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.489.421
|% 9,99
|
|HALKB
|14,24
|2.626.790.699
|% 9,96
|
|AYCES
|98,85
|4.990.245
|% 9,96
|
|SANEL
|14,68
|5.449.960
|% 9,96
|
|VKING
|20,88
|3.665.921
|% -10,00
|
|RALYH
|39,34
|162.065.214
|% -9,98
|
|IDGYO
|4,41
|7.918.937
|% -9,82
|
|EUREN
|14,42
|758.891.685
|% -9,42
|
|KLNMA
|15,51
|1.087.168
|% -8,76
|
|VAKBN
|12,32
|4.470.875.861
|% 7,41
|
|THYAO
|140,70
|4.151.554.194
|% 0,43
|
|YKBNK
|12,02
|3.880.424.850
|% 1,52
|
|ENKAI
|27,10
|3.361.057.538
|% 5,78
|
|EKGYO
|8,17
|3.332.085.715
|% 3,68
|
|EKGYO
|8,17
|3.332.085.715
|% 3,68
|
|VAKBN
|12,32
|4.470.875.861
|% 7,41
|
|SKBNK
|3,17
|1.123.670.032
|% 8,93
|
|YKBNK
|12,02
|3.880.424.850
|% 1,52
|
|TSKB
|4,94
|1.174.739.102
|% 6,47
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6458
|18,6501
|% 0,03
|
|Euro
|19,8274
|19,8454
|% 0,12
|
|Sterlin
|22,6818
|22,7955
|% 0,20
|
|Frank
|19,9903
|20,1107
|% -0,02
|
|Riyal
|4,9433
|4,9681
|% 0,01
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|5,79
|
|Altın Gr.
|1.070
|1.070
|4,47
|
|Cumhuriyet
|7.185
|7.294
|16,00
|
|Tam
|7.233
|7.280
|22,00
|
|Yarım
|3.502
|3.559
|11,00
|
|Çeyrek
|1.757
|1.779
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,84
|22,88
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|13,70
|13,71
|-0,14
|
|B. Petrol
|79,29
|79,29
|-1,92
|
Seans Raporu
14:33
daha fazla
-
14:48GLYHO
Yüzde 7.04 oranında artışla 13.84 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 251, 418 adet işlem
-
14:47RYGYO
Yüzde 6.91 oranında artışla 13.30 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 088, 846 adet işlem
-
14:46ENKAI
Yüzde 5.78 oranında artışla 27.10 lira fiyatla işlem gören hissede 123, 590, 463 adet işlem
-
14:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 81 artarak (% 0.16 ) 5, 579
-
14:45XU100
Endeks 5, 207 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 68, 670.00 milyon TL de