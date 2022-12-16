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***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.12.2022 14:35
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin, sermayesinin ve oy haklarının %100'üne sahip olduğu Orka Yapı Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'yi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği" hükümleri çerçevesinde kolaylaştırılmış usulde birleşme hükümlerine göre devralmak suretiyle birleşme işlemine ilişkin hazırlanan duyuru metnine onay verilmesi talebimizin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılandığı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.12.2022 tarih ve 2022/70 sayılı bülteniyle ilan edilmiştir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087933


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