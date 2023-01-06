***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİstanbul'un yükselen yerleşim yerlerinden olan Göktürk^te 131 Ada 4 Parsel üzerinde bulunan 118 adet konut ile 8 adet ticari üniteden oluşan Liberte projemiz kapsamındaki bağımsız bölümlerin ön satış işlemlerine başlanmıştır.Konuya ilişkin önemli gelişmeler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095482BIST