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***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.02.2023 18:15
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.01.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-48.1) 37. maddesinin 1. fıkrası uyarınca,
2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında onaya sunulmak üzere,
Şirketimiz portföyünde yer alan İstanbul İli Eyüpsultan İlçesi Göktürk mahallesinde  131 ada 4 parsel üzerinde başlatılan Liberte Projemiz kapsamında Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin 23.12.2022 tarih Özel 2022-1086 sayılı raporuna göre
Ekspertiz değeri KDV Hariç 5.843.250 TL olan 95 no'lu bağımsız bölüm KDV Hariç 5.166.337 TL bedel karşılığında satılmıştır. 
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine saygılarımızla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109523


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Cumhuriyet 7.729 7.846 -150,00  
Tam 7.723 7.804 -57,00  
Yarım 3.773 3.819 -28,00  
Çeyrek 1.886 1.909 -14,00  
Gümüş.Ons 22,68 22,71 -0,77  
Gümüş Gr. 13,62 13,63 -0,54  
B. Petrol 83,56 83,56 1,39  
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