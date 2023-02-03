***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.02.2023 18:15
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.01.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-48.1) 37. maddesinin 1. fıkrası uyarınca,
2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında onaya sunulmak üzere,
Şirketimiz portföyünde yer alan İstanbul İli Eyüpsultan İlçesi Göktürk mahallesinde 131 ada 4 parsel üzerinde başlatılan Liberte Projemiz kapsamında Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin 23.12.2022 tarih Özel 2022-1086 sayılı raporuna göre
Ekspertiz değeri KDV Hariç 5.843.250 TL olan 95 no'lu bağımsız bölüm KDV Hariç 5.166.337 TL bedel karşılığında satılmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109523
BIST
18:054.998
En Yüksek
|Değişim
|: 5,16%
|| 245,39
|Açılış
|: 4.755
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|Önceki Kapanış
|: 4.752
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4.998
En Düşük
4.727
18:0518,8214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
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|Açılış
|: 19,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9900
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18,8326
En Düşük
18,7810
18:0520,4303
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
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|Açılış
|: 20,7500
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|Önceki Kapanış
|: 20,7600
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20,5897
En Düşük
20,3480
18:051.135,16
En Yüksek
|Değişim
|: -1,76%
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|Açılış
|: 1.135,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.155,54
|
1.160,97
En Düşük
1.131,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYEN
|31,90
|79.966.234
|% 10,00
|
|ISSEN
|63,80
|44.341.664
|% 10,00
|
|DITAS
|32,12
|9.397.906
|% 10,00
|
|DURDO
|39,82
|3.414.494
|% 10,00
|
|FLAP
|13,09
|26.709.317
|% 10,00
|
|CANTE
|71,55
|450.982.832
|% -10,00
|
|MRSHL
|517,60
|123.473.770
|% -9,98
|
|GUBRF
|206,10
|4.289.281.965
|% -7,83
|
|CASA
|170,00
|1.019.774
|% -3,19
|
|LUKSK
|84,95
|30.962.647
|% -3,08
|
|THYAO
|142,70
|10.693.152.762
|% 6,02
|
|KOZAL
|537,50
|8.024.598.828
|% -2,27
|
|AKBNK
|16,51
|4.938.123.020
|% 9,63
|
|SISE
|43,04
|4.808.686.624
|% 7,92
|
|ASELS
|57,45
|4.650.171.669
|% 7,48
|
|EKGYO
|7,27
|3.783.600.196
|% 3,56
|
|AKBNK
|16,51
|4.938.123.020
|% 9,63
|
|YKBNK
|9,02
|2.458.933.718
|% 9,47
|
|ISCTR
|10,57
|2.260.300.476
|% 8,19
|
|PETKM
|16,01
|3.285.545.398
|% 5,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8211
|18,8290
|% 0,15
|
|Euro
|20,4432
|20,4487
|% -0,46
|
|Sterlin
|22,6401
|22,7537
|% -1,28
|
|Frank
|20,2258
|20,3477
|% -1,32
|
|Riyal
|5,0006
|5,0256
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|-35,05
|
|Altın Gr.
|1.132
|1.132
|-23,39
|
|Cumhuriyet
|7.729
|7.846
|-150,00
|
|Tam
|7.723
|7.804
|-57,00
|
|Yarım
|3.773
|3.819
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.886
|1.909
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|22,68
|22,71
|-0,77
|
|Gümüş Gr.
|13,62
|13,63
|-0,54
|
|B. Petrol
|83,56
|83,56
|1,39
|