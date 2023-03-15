***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.03.2023 12:32
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin İstanbul İli Eyüpsultan İlçesi Göktürk Mahallesi'nde geliştirmekte olduğu Liberte Projesi ile ilgili olarak 14.03.2023 tarihinde alıcılarla gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri imzalanmıştır.
Sözleşmeler kapsamında
Toplam 2.000 m2 satılabilir alana denk gelen konutların KDV Dahil 130.000.000 TL bedel karşılığında satışı vaad edilmiş olup iş bu bedelin 70.000.000 TL'lik kısmı aynı tarihte nakden tahsil edilmiştir.
Bu işlemle birlikte projede bugüne kadar ön satışı gerçekleşen yapı alanı 2.627,15 m2'ye ve KDV dahil satış bedelleri toplamı 162.147.000 TL'ye ulaşmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılara saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124919
BIST
13:235.164
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -42,97
|Açılış
|: 5.224
|
|Önceki Kapanış
|: 5.207
|
5.239
En Düşük
5.146
13:2318,9855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0109
|Açılış
|: 19,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,3433
En Düşük
18,9643
13:2320,2076
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,1581
|Açılış
|: 20,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5400
|
20,7218
En Düşük
20,1967
13:231.163,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,79
|Açılış
|: 1.163,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161,82
|
1.183,81
En Düşük
1.151,14
BIST En Aktif Hisseler13:23
|GOKNR
|17,71
|56.232.987
|% 10,00
|
|MARKA
|10,70
|17.824.180
|% 9,97
|
|EMKEL
|12,39
|257.833.296
|% 9,94
|
|ONCSM
|127,40
|84.135.671
|% 9,92
|
|VKING
|48,26
|26.121.432
|% 9,38
|
|KATMR
|1,37
|47.420.888
|% -16,97
|
|MMCAS
|4,64
|59.888
|% -9,90
|
|TUCLK
|28,98
|38.043.475
|% -8,35
|
|GLRYH
|10,03
|30.067.693
|% -6,52
|
|PENTA
|26,08
|621.923.588
|% -6,46
|
|ISCTR
|14,29
|2.643.455.928
|% -0,56
|
|TUPRS
|580,40
|2.622.839.611
|% 4,54
|
|EREGL
|39,52
|1.803.593.932
|% -0,30
|
|YKBNK
|11,12
|1.733.239.026
|% -0,09
|
|THYAO
|132,00
|1.554.049.004
|% -0,23
|
|ISCTR
|14,29
|2.643.455.928
|% -0,56
|
|YKBNK
|11,12
|1.733.239.026
|% -0,09
|
|EKGYO
|7,33
|801.202.816
|% -3,04
|
|AKBNK
|18,66
|1.329.457.918
|% 0,59
|
|KRDMD
|20,16
|1.381.281.114
|% -1,08
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9793
|18,9855
|% 0,06
|
|Euro
|20,2018
|20,2076
|% -0,78
|
|Sterlin
|22,9272
|23,0422
|% -0,33
|
|Frank
|20,5729
|20,6968
|% -0,51
|
|Riyal
|5,0390
|5,0643
|% 0,00
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|3,07
|
|Altın Gr.
|1.163
|1.163
|1,03
|
|Cumhuriyet
|7.822
|7.940
|19,00
|
|Tam
|7.867
|7.915
|1,00
|
|Yarım
|3.844
|3.873
|1,00
|
|Çeyrek
|1.922
|1.936
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,85
|21,88
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|13,32
|13,34
|0,09
|
|B. Petrol
|77,85
|77,85
|0,40
|