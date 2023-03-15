***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin İstanbul İli Eyüpsultan İlçesi Göktürk Mahallesi'nde geliştirmekte olduğu Liberte Projesi ile ilgili olarak 14.03.2023 tarihinde alıcılarla gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri imzalanmıştır.Sözleşmeler kapsamındaToplam 2.000 m2 satılabilir alana denk gelen konutların KDV Dahil 130.000.000 TL bedel karşılığında satışı vaad edilmiş olup iş bu bedelin 70.000.000 TL'lik kısmı aynı tarihte nakden tahsil edilmiştir.Bu işlemle birlikte projede bugüne kadar ön satışı gerçekleşen yapı alanı 2.627,15 m2'ye ve KDV dahil satış bedelleri toplamı 162.147.000 TL'ye ulaşmıştır.Kamuoyu ve yatırımcılara saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124919BIST