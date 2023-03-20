***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar01.12.2022 tarihinde İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Göktürk Mahallesi 131 Ada 4 Parsel'de inşaat yapı ruhsatı alınan Erikli Evleri Projesi'nde 1. Etap'ın ismi Liberte Projesi olarak değiştirilmiştir.218 Ada 1 Parsel'de devam eden Erkli Evleri Projesi'nde 2. Etap'ın ruhsat alındıktan sonra isim değişikliği durumunda kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126506BIST