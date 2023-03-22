***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.03.2023 18:12
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin İstanbul İli Eyüpsultan İlçesi Göktürk Mahallesi'nde geliştirmekte olduğu Liberte Projesi ile ilgili olarak 22.03.2023 tarihinde alıcılarla gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi imzalanmıştır.
İş bu sözleşme kapsamında
384,61 m2 satılabilir alana denk gelen konutların KDV Dahil 25.000.000 TL bedel karşılığında satışı vaad edilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılara saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127131
BIST
18:055.001
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 94,43
|Açılış
|: 4.932
|
|Önceki Kapanış
|: 4.907
|
5.001
En Düşük
4.891
18:0519,0376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0176
|Açılış
|: 19,3280
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3000
|
19,3212
En Düşük
19,0033
18:0520,5583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0653
|Açılış
|: 20,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7700
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20,7829
En Düşük
20,4489
18:051.192,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,92
|Açılış
|: 1.191,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.187,41
|
1.205,00
En Düşük
1.183,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|5.170,00
|97.691.447
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,50
|886.308
|% 10,00
|
|BRYAT
|806,30
|123.734.730
|% 10,00
|
|YAPRK
|45,76
|9.680.023
|% 10,00
|
|ALCAR
|506,00
|44.607.765
|% 10,00
|
|PAMEL
|345,60
|39.836.009
|% -10,00
|
|GEREL
|14,39
|220.049.877
|% -9,95
|
|SEKUR
|18,07
|38.263.236
|% -7,57
|
|FENER
|59,65
|551.491.538
|% -6,80
|
|ULUSE
|161,40
|179.744.028
|% -6,33
|
|ASTOR
|60,50
|7.021.617.900
|% -3,97
|
|EREGL
|37,10
|3.895.690.763
|% 0,22
|
|THYAO
|127,90
|3.535.726.338
|% 3,23
|
|GOKNR
|23,70
|2.931.718.882
|% -4,05
|
|ISCTR
|13,70
|2.820.643.164
|% 0,44
|
|ISCTR
|13,70
|2.820.643.164
|% 0,44
|
|EKGYO
|6,72
|1.280.216.578
|% 2,13
|
|YKBNK
|10,47
|1.537.281.889
|% 1,75
|
|KRDMD
|19,53
|2.796.311.847
|% 6,49
|
|GOKNR
|23,70
|2.931.718.882
|% -4,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0335
|19,0376
|% 0,09
|
|Euro
|20,5501
|20,5583
|% 0,32
|
|Sterlin
|23,2224
|23,3389
|% 0,19
|
|Frank
|20,5412
|20,6649
|% -0,03
|
|Riyal
|5,0543
|5,0796
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|7,37
|
|Altın Gr.
|1.192
|1.192
|4,71
|
|Cumhuriyet
|8.039
|8.161
|-23,00
|
|Tam
|8.058
|8.157
|33,00
|
|Yarım
|3.950
|3.992
|16,00
|
|Çeyrek
|1.975
|1.996
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,64
|22,66
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|13,83
|13,85
|0,14
|
|B. Petrol
|76,03
|76,03
|0,71
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ONCSM
Yüzde 9.94 oranında artışla 133.80 lira fiyatla işlem gören hissede 460, 493 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, EREGL, ALARK
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, AKSEN, GUBRF
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 75 artarak (% 1.40 ) 4, 473
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGGUB, MERCN, IDEAS, CRDFA, CRFSA, AZTEK, ENSRI, ULUFA, ONCSM, DGGYO