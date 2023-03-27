***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "İlişkili Taraflarla Gerçekleştirilecek İşlemler" başlıklı 9. maddesinin 6. fıkrası gereğince01.12.2022 tarihinde Şirketimiz tarafından inşaat yapı ruhsatı alınan, İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Göktürk Mahallesi, 131 ada 4 parsel (10.144,84 m2) arsa üzerinde inşa edilecek olan toplam inşaat alanı 22.119,71 m2 büyüklüğünde olan Liberte Projemiz 'de şirketimiz payına düşen 68 adet meskenvasıflı ve 5 adet işyeri vasıflı bağımsız bölümlerden satış sonrası kalan toplam 66 adet bağımsız bölüm için Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmalık A.Ş. tarafından 24.03.2023 tarihli 2023/0323 sayılı Gayrimenkul Değerleme Raporu hazırlanmış olup, ekte sunulmaktadır.Yönetim Kurulumuzun 27.03.2023 tarih ve 2023/18 sayılı toplantısındaGöktürk 218 Yapı A.Ş. ile Şirketimiz arasında 18/04/2022 tarihli yapılan Hisse Devir Sözleşmesi hükümlerinde yer alan taahhütlerin yerine getirilmesi kapsamında, değerlemesi yapılan bağımsız bölümler içerisindenŞirketimiz ortaklarından Sn. Orhun Kartal'a olan hisse devir bedeli borcumuza karşılık (KDV Hariç Ekspertiz Değeri 139.676.700 TL-KDV Dahil Ekspertiz Değeri 141.073.467 TL) 2.187,34 m2 alana sahip toplam 21 (yirmi bir) adet bağımsız bölümün (KDV Hariç Satış Bedeli 139.676.700 TL) KDV Dahil 141.073.467 TL karşılığında satılmasına, Şirketimiz ortaklarından Sn. Vehbi Ergin Öztürk'e olan hisse devir bedeli borcumuza karşılık (KDV Hariç Ekspertiz Değeri TL 29.849.143 TL - KDV Dahil Ekspertiz Değeri 30.147.634 TL) 465,40 m2 alana sahip toplam 6 (altı) adet bağımsız bölümün (KDV Hariç Satış Bedeli 29.849.143 TL) KDV Dahil 30.147.634 TL karşılığında satılmasına, Şirketimiz ortaklarından Sn.Ahmet Salahattin Şakarcan'a olan hisse devir bedeli borcumuza karşılık (KDV Hariç Ekspertiz Değeri TL 30.813.748 TL - KDV Dahil Ekspertiz Değeri 31.121.885 TL) 468,20 m2 alana sahip toplam 6 (altı) adet bağımsız bölümün (KDV Hariç Satış Bedeli 30.813.748 TL) KDV Dahil 31.121.885 TL karşılığında satılmasına,toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımız ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128265BIST