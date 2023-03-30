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***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.03.2023 18:34
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

01.12.2022 tarihinde Şirketimiz tarafından inşaat yapı ruhsatı alınan, İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Göktürk Mahallesi, 131 ada 4 parsel (10.144,84 m2) arsa üzerinde inşa edilecek olan toplam inşaat alanı 22.119,71 m2 büyüklüğünde olan Liberte Projemiz'de şirketimiz payına düşen 68 adet mesken vasıflı ve 5 adet işyeri vasıflı bağımsız bölümlerden satışlar sonrası kalan 66 adet bağımsız bölüm için Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmalık A.Ş. tarafından 24.03.2023 tarihli 2023/0323 sayılı Gayrimenkul Değerleme Raporu hazırlanmış olup 27.03.2023 tarihinde açıklanmıştır.
Yönetim Kurulumuzun 30.03.2023 tarih ve 2023/20 sayılı toplantısında
Şirketimizin %51 oranında hakim ortağı olan  Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş.'ye olan borcumuza karşılık  (KDV Hariç Ekspertiz Değeri 10.575.440,75 TL- KDV Dahil Ekspertiz Değeri 11.788.955,75 TL) 137,98 m2 alana sahip toplam 2 (iki) adet bağımsız bölümün (KDV Hariç Satış Bedeli 10.575.440,75 TL) KDV Dahil 11.788.955,75 TL karşılığında satılmasına,
toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımız ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129912


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Yarım 4.020 4.061 11,00  
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