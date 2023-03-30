***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar01.12.2022 tarihinde Şirketimiz tarafından inşaat yapı ruhsatı alınan, İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Göktürk Mahallesi, 131 ada 4 parsel (10.144,84 m2) arsa üzerinde inşa edilecek olan toplam inşaat alanı 22.119,71 m2 büyüklüğünde olan Liberte Projemiz'de şirketimiz payına düşen 68 adet mesken vasıflı ve 5 adet işyeri vasıflı bağımsız bölümlerden satışlar sonrası kalan 66 adet bağımsız bölüm için Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmalık A.Ş. tarafından 24.03.2023 tarihli 2023/0323 sayılı Gayrimenkul Değerleme Raporu hazırlanmış olup 27.03.2023 tarihinde açıklanmıştır.Yönetim Kurulumuzun 30.03.2023 tarih ve 2023/20 sayılı toplantısındaŞirketimizin %51 oranında hakim ortağı olan Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş.'ye olan borcumuza karşılık (KDV Hariç Ekspertiz Değeri 10.575.440,75 TL- KDV Dahil Ekspertiz Değeri 11.788.955,75 TL) 137,98 m2 alana sahip toplam 2 (iki) adet bağımsız bölümün (KDV Hariç Satış Bedeli 10.575.440,75 TL) KDV Dahil 11.788.955,75 TL karşılığında satılmasına,toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımız ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129912BIST