***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 10.05.2023 tarihli 2023/24 sayılı toplantısındaİstanbul İli Sarıyer İlçesi Maslak Mahallesi 11 ada 87 No' lu parselde kayıtlı, tapu kayıtlarında yüzölçümü 9.034 m2 olan arsada ("Arsa"), arsanın %10 payına sahip malikleri ile ("İkinci Grup") 10.05.2023 tarihli Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi yapılmasına,diğer grup (kalan %40) ile bu amaçla görüşmelerin devam ettrilmesine, Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi'ne ek olarak protokol yapılmasına,toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.Söz konusu arsa için Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin 28.06.2022 tarih ve Özel 2022-524 sayılı Değerleme Raporuna ("Ekspertiz Raporu") göre taşınmaz üzerinde kat karşılığı yöntemiyle proje geliştirilmesi halinde makul paylaşım oranının iş geliştirici %50-55 aralığında tespit edilmiştir.İş Geliştirici, işbu ek protokol ve satış vaadi sözleşmesini, tüm harç ve masrafları kendisine ait olmak üzere tek taraflı olarak tapuya şerh ettirmek hakkına sahiptir. Arsa Sahipleri'nin bu protokolün tapuya şerh edilmesine muvafakati vardır, herhangi bir sebeple onay/ bildirim/ rıza ya da ek muvafakat aranmayacaktır.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımız ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149910BIST