***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.05.2023 18:12
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcılarımızdan gelen sorulara istinaden
Şirketimizin kamuya açıkladığı mali tablolarında TMS/TFRS uyarınca stoklar kaleminde izlenen gayrimenkuller alış maliyeti ile gösterilmekte, güncel piyasa değerleri mali tablolar da yansıtılmamaktadır.
31 Mart 2023 tarihli bilançomuzda yer alan uzun vadeli stokların mali tablolarda görülen alış maliyetleri, gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından muhtelif zamanlarda tespit edilen piyasa değerlerini karşılaştırmalı olarak gösteren bir tablo hazırlanmış olup, fikir vermesi açısından ekte yatırımcılarımızın değerlendirmelerine sunulmaktadır.
Bunların dışında KAP açıklamamızda bahsettiğimiz üzere Maslak bölgesinde proje geliştirme çalıştırmalarımız devam etmektedir. Geliştirilen Projeler
İstanbul İli, Sarıyer İlçesi Maslak Mah. 11 Ada 87 nolu taşınmaz kat karşılığı yöntemiyle proje geliştirmek üzere çalışmalarımız, Aynı bölgede kentsel dönüşüm kapsamında olan diğer proje geliştirme çalışmalarımız,
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152453
BIST
18:054.502
En Yüksek
|Değişim
|: -3,43%
|| -159,95
|Açılış
|: 4.682
|
|Önceki Kapanış
|: 4.662
|
4.700
En Düşük
4.489
18:0519,7949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0380
|Açılış
|: 20,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2800
|
19,8012
En Düşük
19,6437
18:0521,3280
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,1164
|Açılış
|: 22,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,9000
|
21,4540
En Düşük
21,2329
18:051.245,40
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -13,34
|Açılış
|: 1.245,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.258,74
|
1.262,45
En Düşük
1.242,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAMAT
|32,14
|195.701.861
|% 9,99
|
|DOBUR
|35,32
|14.510.255
|% 9,96
|
|PSDTC
|27,86
|17.044.398
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|17.044.398
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|17.044.398
|% 9,94
|
|ALFAS
|318,80
|796.528.395
|% -9,99
|
|AVHOL
|30,58
|466.995.186
|% -9,95
|
|AKYHO
|1,87
|27.621.307
|% -9,66
|
|DGGYO
|25,90
|80.265.652
|% -9,63
|
|GOKNR
|11,45
|211.948.501
|% -8,98
|
|THYAO
|132,60
|5.812.137.864
|% -3,28
|
|ISCTR
|10,78
|2.853.136.630
|% -3,58
|
|KCHOL
|78,00
|2.744.230.546
|% -3,82
|
|ASTOR
|48,80
|2.715.862.876
|% -5,97
|
|AKBNK
|14,98
|2.613.191.341
|% -3,85
|
|EKGYO
|6,07
|1.925.515.627
|% -5,30
|
|ISCTR
|10,78
|2.853.136.630
|% -3,58
|
|YKBNK
|9,10
|2.116.299.169
|% -2,78
|
|AKBNK
|14,98
|2.613.191.341
|% -3,85
|
|DOHOL
|8,43
|1.221.580.241
|% 3,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7901
|19,7949
|% 0,19
|
|Euro
|21,3213
|21,3280
|% -0,54
|
|Sterlin
|24,5166
|24,6396
|% -0,30
|
|Frank
|21,7970
|21,9283
|% -0,45
|
|Riyal
|5,2625
|5,2889
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|-24,74
|
|Altın Gr.
|1.244
|1.245
|-14,22
|
|Cumhuriyet
|9.100
|9.237
|44,00
|
|Tam
|9.052
|9.288
|35,88
|
|Yarım
|4.451
|4.601
|16,00
|
|Çeyrek
|2.218
|2.294
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,49
|23,52
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|14,93
|14,94
|-0,15
|
|B. Petrol
|75,91
|75,91
|-1,05
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57GESAN
Yüzde -6.77 oranında düşüşle 53.00 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 492, 526 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -165, 89 kaybederek (% -3.22 ) 4, 980
-
17:56XU100
Endeks 4, 520 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 05 altında . İşlem hacmi 50, 215.00 milyon TL de
-
17:56AVHOL
Yüzde -7.60 oranında düşüşle 31.38 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 057, 056 adet işlem
-
17:55KOZAL
Yüzde -6.74 oranında düşüşle 18.14 lira fiyatla işlem gören hissede 84, 226, 428 adet işlem