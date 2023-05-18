***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYatırımcılarımızdan gelen sorulara istinadenŞirketimizin kamuya açıkladığı mali tablolarında TMS/TFRS uyarınca stoklar kaleminde izlenen gayrimenkuller alış maliyeti ile gösterilmekte, güncel piyasa değerleri mali tablolar da yansıtılmamaktadır.31 Mart 2023 tarihli bilançomuzda yer alan uzun vadeli stokların mali tablolarda görülen alış maliyetleri, gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından muhtelif zamanlarda tespit edilen piyasa değerlerini karşılaştırmalı olarak gösteren bir tablo hazırlanmış olup, fikir vermesi açısından ekte yatırımcılarımızın değerlendirmelerine sunulmaktadır.Bunların dışında KAP açıklamamızda bahsettiğimiz üzere Maslak bölgesinde proje geliştirme çalıştırmalarımız devam etmektedir. Geliştirilen Projelerİstanbul İli, Sarıyer İlçesi Maslak Mah. 11 Ada 87 nolu taşınmaz kat karşılığı yöntemiyle proje geliştirmek üzere çalışmalarımız, Aynı bölgede kentsel dönüşüm kapsamında olan diğer proje geliştirme çalışmalarımız,Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152453BIST