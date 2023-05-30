***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 30.05.2023 tarih 2023/26 sayılı toplantısında,İstanbul İli Sarıyer İlçesi Maslak Mahallesi 11 ada 87 No' lu parselde kayıtlı, tapu kayıtlarında yüzölçümü 9.034 m2 olan arsada ("Arsa"), arsanın %12 payına sahip malikleri (Üçüncü Grup) ile 30.05.2023 tarihli Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi yapılmasına, diğer grup (kalan %28) ile bu amaçla görüşmelerin devam ettirilmesine,toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.Söz konusu arsa için Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin 28.06.2022 tarih ve Özel 2022-524 sayılı Değerleme Raporuna ("Ekspertiz Raporu") göre taşınmaz üzerinde kat karşılığı yöntemiyle proje geliştirilmesi halinde makul paylaşım oranının iş geliştirici %50-55 aralığında tespit edilmiştir.Böylelikle Şirketimiz ile %72 oranında hisse sahipleriyle sözleşme imzalanmış olduğundan 6306 Sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu gereği gerekli 2/3 çoğunluk geçilmiştir.Her ne kadar geri kalan hissedarlar ile görüşmelere devam edilecek ise de Kentsel Dönüşüm Kanunu gereği ilgili belediye ve resmi kurumlar nezdinde proje geliştirilmesine yönelik izin başvurularına başlanacaktır.Bu kapsamdaGeliştirilen proje için çizilen mimari konsepte göre toplam inşaat alanı 50.000 m2,toplam satılabilir alanın ise 32.000 m2 olabileceği öngörülmektedir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154736BIST