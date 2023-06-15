***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 15.06.2023 tarihli 2023/30 sayılı toplantısında,Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Yurdakan İşkesen tarafından Yönetim Kurulu' na sunulmuş olan 15.06.2023 tarihli istifa dilekçesinin incelenerek Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği görevlerinden istifasının kabulüne,Şirketimiz tarafından 19.06.2023 tarihinde yapılacak olan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündeminde, "Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi," maddesinin yer alması nedeniyleAday Gösterme Komitesi'nin görevlerini de yürütmekte olan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin ("Komite") 15.06.2023 tarih ve 2023/03 sayılı toplantısında Komitemize adaylığı iletilen Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ"), esas sözleşme ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde ("KYİ") yer alan kriterler çerçevesinde bağımsız olduklarına dair yazılı beyanları (ekte) alınmış olan Sayın Hasan Recai Anbarcı'nın ve Sayın Kadir Kırhan Uluçay'ın bağımsız yönetim kurulu üye adaylıkları değerlendirilmiştir. Komitemiz tarafından yapılan incelemede Sayın Hasan Recai Anbarcı'nın ve Sayın Kadir Kırhan Uluçay'ın son on yılda üstelndiği görevler ekte açıklanmış olup Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve ilişkili tarafları ile bağlantılı 3 şirketten, borsada ise işlem gören 5 şirketten fazla şirkette bağımsız yönetim kurulu üyeliği bulunmadığı gibi konular irdelenerek iki adayın da SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üye niteliği taşıdıkları kanaatine varılmıştır.Komitemizin, yaptığı değerlendirmeler sonrasında iki adayın da Şirketimiz bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmeleri için Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması yönündeki önerisi, Yönetim Kurulu'muza sunulmuştur.Yönetim Kurulumuzun 15.06.2023 tarihli 2023/30 sayılı toplantısında,Komitemizin önerisi uygun bulunarak Sn.Hasan Recai Anbarcı'nın ve Sn.Kadir Kırhan Uluçay'ın, Şirketimizde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almak üzere bağımsız üye adayları olarak 19.06.2023 tarihinde yapılacak 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmasına,toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.Ekler:Hasan Recai Anbarcı Bağımsızlık BeyanıKadir Kırhan Uluçay Bağımsızlık BeyanıÖzgeçmişlerhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159131BIST