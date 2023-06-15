***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.06.2023 18:05
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 15.06.2023 tarih ve 2023/31 sayılı toplantısında
Ekte özgeçmişleri bulunan Yönetim Kurulu Üye Adaylarının 19 Haziran 2023 tarihinde yapılacak Şirketimiz 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında yönetim kurulu üyeleri olarak seçilebilmeleri için pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159132
BIST
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLKIM
|53,90
|57.871.700
|% 10,00
|
|EUHOL
|1,98
|52.572.905
|% 10,00
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|OSTIM
|3,85
|72.321.521
|% 10,00
|
|AVHOL
|60,50
|82.560.396
|% 10,00
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|SODSN
|31,90
|1.337.285
|% 10,00
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|IHAAS
|152,40
|45.396.116
|% -9,98
|
|BURCE
|158,10
|34.790.319
|% -9,97
|
|BURVA
|70,85
|134.988.276
|% -9,97
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|ATLAS
|3,27
|8.309.354
|% -7,37
|
|AVOD
|3,26
|197.227.663
|% -7,12
|
|THYAO
|183,00
|7.453.398.769
|% 0,05
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|SASA
|56,30
|5.151.183.675
|% 2,46
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|AKBNK
|19,23
|4.623.098.742
|% 4,68
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|YKBNK
|12,99
|4.071.650.070
|% 7,44
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|ISCTR
|13,80
|3.389.813.533
|% 4,23
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|YKBNK
|12,99
|4.071.650.070
|% 7,44
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|ISCTR
|13,80
|3.389.813.533
|% 4,23
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|AKBNK
|19,23
|4.623.098.742
|% 4,68
|
|ZOREN
|3,03
|646.105.172
|% 5,58
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|EKGYO
|7,17
|910.202.722
|% 0,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6393
|23,6442
|% 0,31
|
|Euro
|25,8802
|25,9214
|% 1,65
|
|Sterlin
|30,1271
|30,2782
|% 1,32
|
|Frank
|26,4187
|26,5779
|% 1,47
|
|Riyal
|6,2830
|6,3145
|% 0,33
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.958
|1.958
|15,66
|
|Altın Gr.
|1.488
|1.488
|17,41
|
|Cumhuriyet
|9.776
|9.924
|-78,00
|
|Tam
|9.722
|9.987
|-68,26
|
|Yarım
|4.765
|4.879
|24,00
|
|Çeyrek
|2.382
|2.440
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,87
|-0,08
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|Gümüş Gr.
|18,11
|18,12
|0,00
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|B. Petrol
|75,67
|75,67
|2,47
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