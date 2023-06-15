***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 15.06.2023 tarih ve 2023/31 sayılı toplantısındaEkte özgeçmişleri bulunan Yönetim Kurulu Üye Adaylarının 19 Haziran 2023 tarihinde yapılacak Şirketimiz 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında yönetim kurulu üyeleri olarak seçilebilmeleri için pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159132BIST