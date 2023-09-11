***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.09.2023 18:12
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizin İstanbul İli Eyüpsultan İlçesi Göktürk Mahallesi'nde geliştirmekte olduğu Liberte Projesi ile ilgili olarak 11.09.2023 tarihinde alıcı ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi imzalanmıştır.
İş bu sözleşme kapsamında
155.42 m2 satılabilir alana denk gelen bağımsız bölümün KDV Dahil 16.500.000 TL bedel karşılığında satışı vaad edilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılara saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193933
BIST
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|RYGYO
|23,76
|125.640.321
|% 10,00
|
|QNBFL
|336,70
|3.162.623
|% 10,00
|
|SUMAS
|169,40
|1.511.895
|% 10,00
|
|BOSSA
|11,66
|81.608.009
|% 10,00
|
|ISBTR
|136.171,20
|5.583.019
|% 10,00
|
|ENERY
|184,60
|3.865.550.118
|% -10,00
|
|IZENR
|58,05
|913.106.762
|% -10,00
|
|OFSYM
|91,80
|220.783.660
|% -10,00
|
|IDEAS
|59,40
|41.332.334
|% -10,00
|
|ONCSM
|213,30
|87.818.986
|% -10,00
|
|KOZAL
|32,80
|10.231.950.931
|% 6,08
|
|THYAO
|234,50
|7.003.318.332
|% -3,62
|
|KZGYO
|48,80
|6.361.108.406
|% 9,96
|
|SISE
|54,60
|6.193.285.046
|% 1,30
|
|ISCTR
|22,80
|5.931.894.617
|% -7,69
|
|ZOREN
|5,07
|2.985.196.576
|% -0,39
|
|EKGYO
|9,03
|3.917.204.333
|% -4,75
|
|SKBNK
|5,79
|1.943.199.276
|% 4,89
|
|KOZAL
|32,80
|10.231.950.931
|% 6,08
|
|YKBNK
|16,27
|4.499.545.165
|% -5,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8731
|26,8796
|% 0,16
|
|Euro
|28,8961
|28,9123
|% 0,64
|
|Sterlin
|33,5291
|33,6972
|% 0,51
|
|Frank
|30,0495
|30,2305
|% 0,40
|
|Riyal
|7,1449
|7,1807
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.923
|3,56
|
|Altın Gr.
|1.662
|1.662
|5,78
|
|Cumhuriyet
|11.305
|11.476
|27,00
|
|Tam
|11.042
|11.146
|37,00
|
|Yarım
|5.538
|5.596
|20,00
|
|Çeyrek
|2.761
|2.798
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,09
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|19,92
|19,96
|0,16
|
|B. Petrol
|90,67
|90,67
|0,02
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Seans Raporu
18:05
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17:59KLSYN
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 6.02 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 176, 227 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 8, 139 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 24 altında . İşlem hacmi 137, 006.00 milyon TL de
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17:56ORGE
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