***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin İstanbul İli Eyüpsultan İlçesi Göktürk Mahallesi'nde geliştirmekte olduğu Liberte Projesi ile ilgili olarak 26.09.2023 tarihinde alıcı ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi imzalanmıştır.İş bu sözleşme kapsamında 159,43 m2 satılabilir alana denk gelen bağımsız bölümün KDV Hariç 10.988.511,47 TL bedel karşılığında satışı vaad edilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılara saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197444BIST