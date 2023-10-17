***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.09.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 17.10.2023 tarihli 2023/50 sayılı kararı ileŞirketimiz bünyesinde Genel Müdürlük görevi yerine getiren Sn.Vehbi Ergin Öztürk'ün 17.10.2023 tarihinde şirketimize iletmiş olduğu istifa dilekçesi kabul edilerek boşalan Genel Müdürlük Görevine Sn.Dilek Çopur'un atanmasına karar verilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyrulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207184BIST