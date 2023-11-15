***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.07.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 12.07.2023 tarihli özel durum açıklamamıza istinadenD-Yapi Real Estate Investment and Construction S.A. şirketi ile Romanya'nın Bükreş şehri Pipera bölgesinde geliştirmeyi planladığımız proje ve sözleşme çalışmalarının devam etmesi nedeniyle karşılıklı olarak sözleşme sürecinin uzatılmasına karar verilmiştir.Süreçle ilgili ilerleyen safhalarda kamuoyu ve yatırımcılarımız tekrar bilgilendirilecektir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218274BIST