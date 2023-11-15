***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.11.2023 18:08
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 12.07.2023 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden
D-Yapi Real Estate Investment and Construction S.A. şirketi ile Romanya'nın Bükreş şehri Pipera bölgesinde geliştirmeyi planladığımız proje ve sözleşme çalışmalarının devam etmesi nedeniyle karşılıklı olarak sözleşme sürecinin uzatılmasına karar verilmiştir.
Süreçle ilgili ilerleyen safhalarda kamuoyu ve yatırımcılarımız tekrar bilgilendirilecektir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218274
BIST
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18:057.666
En Düşük
|Değişim
|: -0,07%
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|Açılış
|: 7.716
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|Önceki Kapanış
|: 7.671
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7.634
En Yüksek
7.738
18:0528,6763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0445
|Açılış
|: 28,7350
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|Önceki Kapanış
|: 28,6650
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28,7626
En Düşük
28,4435
18:0531,1779
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0087
|Açılış
|: 31,1300
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|Önceki Kapanış
|: 30,8800
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31,3123
En Düşük
30,9254
18:051.809,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,16
|Açılış
|: 1.809,04
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|Önceki Kapanış
|: 1.807,88
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1.820,86
En Düşük
1.796,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ONCSM
|171,60
|125.424.675
|% 10,00
|
|IZINV
|40,70
|13.260.344
|% 10,00
|
|MAALT
|968,00
|217.696.058
|% 10,00
|
|ISBTR
|697.735,00
|4.884.145
|% 10,00
|
|QNBFL
|1.089,00
|6.432.525
|% 10,00
|
|OTTO
|387,00
|9.803.097
|% -10,00
|
|ENSRI
|29,54
|17.603.760
|% -9,99
|
|CASA
|132,40
|8.424.082
|% -9,99
|
|AVHOL
|67,10
|297.018.905
|% -9,99
|
|SNPAM
|131,70
|18.025.252
|% -9,98
|
|THYAO
|235,60
|8.502.032.605
|% -0,63
|
|MIATK
|780,00
|4.104.411.101
|% -4,29
|
|TUPRS
|151,70
|3.105.900.152
|% -0,33
|
|EREGL
|38,28
|3.100.172.816
|% 0,31
|
|ISCTR
|20,12
|2.494.541.739
|% 0,20
|
|EKGYO
|7,49
|1.951.613.782
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,46
|249.343.100
|% -0,68
|
|IHLGM
|1,87
|288.718.666
|% 1,08
|
|YKBNK
|16,49
|2.313.199.808
|% 1,23
|
|ZOREN
|5,03
|670.695.218
|% -1,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6651
|28,6763
|% 0,16
|
|Euro
|31,1655
|31,1779
|% -0,03
|
|Sterlin
|35,5894
|35,7679
|% -0,26
|
|Frank
|32,2096
|32,4036
|% 0,36
|
|Riyal
|7,6211
|7,6593
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,40
|23,43
|% 0,66
|
|Platin
|901,20
|902,79
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.040,48
|1.043,95
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,50
|81,50
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.961,50
|1.961,75
|% 0,66
|