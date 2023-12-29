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***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.12.2023 21:22
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulu'muzun  29.12.2023 tarih ve 2023/55 sayılı toplantısında
Kasaba Bir Servis ve Hizmet A.Ş. hisselerinin tümünün Şirketimize devredilmesi sonucu 31/07/2023 tarihli Hisse Devir Sözleşmesi hükümlerinde yer alan taahhütlerin yerine getirilmesine istinaden
29.12.2023 tarihli "Satış Vaadi Protokolü" imzalanmış olup, iş bu protokol kapsamında
1- 25.12.2023 tarihinde KAP'ta açıklanmış olan 22.12.2023 tarih/ Özel 2023- 1412 sayılı Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan  6049 ada 21 Parsel Ankara Çankaya Projesi'nin değerleme raporu kapsamında açıklanan bağımsız bölümler içerisinden  11 adet bağımsız bölümün  Kdv Hariç 58.334.000 TL (Kdv Dahil 70.000.800 Tl)' ye  Fertek Servis ve Hizmet A.Ş.'ye satılmasına,
2- Şirketimizin, Ankara Çankaya Projesinden Fertek Servis ve Hizmet A.Ş.'ye gayrimenkul satış ilişkisi bulunmakta olup, satış akabinde alacağının, Vehbi Ergin Öztürk'e olan borcundan düşülmesine, Vehbi Ergin Öztürk'ün alacağına istinaden ödeyeceği 70.000.800- TL'sinin Fertek Servis ve Hizmet A.ş.'in borcundan mahsup edilmesine,
3-25.12.2023 tarihinde KAP'ta açıklanmış olan 22.12.2023 tarih ve Özel 2023- 1412 sayılı Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan  6049 ada 21 Parsel Ankara Çankaya Projesi'nin değerleme raporu kapsamında  11 adet bağımsız bölümün  Kdv hariç 58.334.000 TL' TL (Kdv Dahil 70.000.800 TL)'ye  Hunsis Enerji İnşaat ve Ticaret A.Ş.'ye satılmasına,
4- Şirketimizin, Ankara Çankaya Projesinden Fertek Servis ve Hizmet A.Ş.'ye gayrimenkul satış ilişkisi bulunmakta olup, satış akabinde alacağının, Orhun Kartal'a olan borcundan düşülmesine, Orhun Kartal'ın alacağına istinaden ödeyeceği 70.000.800- TL'sinin Hunsis Enerji İnşaat ve Ticaret A.Ş.'nin borcundan mahsup edilmesine,
karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230971


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