***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.07.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 29.12.2023 tarih ve 2023/56 sayılı toplantısındaKasaba Bir Servis ve Hizmet Anonim Şirketi ile Şirketimiz arasında 31.07.2023 tarihli yapılan Hisse Devir Sözleşmesi hükümlerinde yer alan taahhütlerin yerine getirilmesi kapsamında29.12.2023 tarihinde KAP'ta açıklanan, Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 1 ada 73 Parsel 27.12.2023 tarihli, Özel 2023- 1535 nolu ve 218 ada 1 Parsel 27.12.2023 tarihli, Özel 2023- 1536 nolu raparlar kapsamında yer alan bağımsız bölümler içerisinden1 ada 73 Parseldeki (Kasaba Projesi)'nden, Orhun Kartal'a 11 adet Kdv Hariç 617.593.000 TL'ye , Ahmet Salahattin Şakarcan'a 3 adet 148.017.000 TL'ye, Vehbi Ergin Öztürk'e 2 adet gayrimenkul Kdv Hariç 133.880.000 TL'ye,200 Ada 13 parsel kapsamındaki (İstanbul İstanbul Projesi)'nden Orhun Kartal'a 3 adet Kdv Hariç 78.150.000 TL'ye , Ahmet Salahattin Şakarcan'a 1 adet 34.400.000 TL'ye, Vehbi Ergin Öztürk'e 1 adet gayrimenkul 37.050.000 TL'ye,218 ada 1 Parsel (Upland Projesi)'nden Orhun Kartal'a 420.000.000 TL'ye, denk gelecek şekilde, Ahmet Salahattin Şakarcan'a 83.083.000 TL'ye denk gelecek şekilde, Vehbi Ergin Öztürk'e 24.569.200 TL'ye denk gelecek şekilde,bağımsız bölümlerin devredilmesine karar verilmiştir.Kamuoyu ve Yatırımcılarımjıza saygılarımız ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230975BIST