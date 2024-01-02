***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'muzun 02.01.2024 tarih ve 2024/01 sayılı toplantısındaKoray Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. ile şirketimiz arasında 02.01.2023 tarihli yapılan Liberte Projesi İnşaat Taahhüt Sözleşmesine istinaden tesis edilen müteahhitlik ilişkisince Koray Yapı'nın doğan hakediş bedeli alacağının şirketimiz tarafından gayrimenkul ile Ödeme yapılmasına01.12.2022 tarihinde Koray GYO tarafından inşaat yapı ruhsatı alınan, İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Göktürk Mahallesi, 131 ada 4 parsel (10.144,84 m2) arsa üzerinde inşa edilecek Erikli Evleri Projesi'nin ilk etabı olan ve toplam inşaat alanı 22.119,71 m2 olan, arsa sahipleri ile paylaşım sonrası Koray GYO'da kalan bağımsız bölümlerden daire vasıflı 3 (üç) adet bölümün Koray Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş ‘ne devri hususunda karar alınmıştır.Bu karar kapsamında şirketimizin, Koray Yapı'ya olan borcunun ödenmesi maksadı ile "Erikli Evleri" projesinin ilk etabı olan "Liberte" projesinden 25, 32 ve 43 Numaralı daire vasıflı bağımsız bölümlerin devredilmesi,Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231433BIST