***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.01.2024 18:03
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-48.1) 40. maddesinin 3. fıkrasının ç bendi uyarınca dönem içerisinde gerçekleştirilen ve kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen alım, satım ve kiralama işlemlerinin hesap dönemi bitimini takiben toplu olarak bildirimi kapsamında
2023 yılı içerisinde Liberte Proje'miz bünyesinde 78.669.125,67 TL + KDV karşılığında 12 adet bağımsız bölüm satım işlemi gerçekleştiğini, portföyümüzde kiralanmış olan gayrimenkullerimizden ise toplam 8.781.743,00 TL+ KDV karşılığında kira geliri elde edildiğini,
Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232601
BIST