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***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.02.2024 18:26
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

01.12.2022 tarihinde Koray GYO tarafından inşaat yapı ruhsatı alınan, İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Göktürk Mahallesi, 131 ada 4 parsel (10.144,84 m2) arsa üzerinde inşa edilecek Erikli Evleri Projesi'nin ilk etabı olan ve toplam inşaat alanı 22.119,71 m2 olan, arsa sahipleri ile paylaşım sonrası Koray GYO'da kalan bağımsız bölümler için Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 28.12.2023 tarihli 2023/1414 sayılı gayrimenkul değerleme raporu ek' te sunulmaktadır.
Yönetim Kurulu'muzun 20.02.2024 tarih ve 2024/07 sayılı toplantısında
Koray Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. ile şirketimiz arasında 02.01.2023 tarihli yapılan Liberte Projesi İnşaat Taahhüt Sözleşmesine istinaden tesis edilen müteahhitlik ilişkisince Koray Yapı'nın doğan hakediş bedeli alacağının şirketimiz tarafından "Erikli Evleri" projesinin ilk etabı olan "Liberte" projesinden gayrimenkul ile ödeme yapılmasına
75,65 m2 alana sahip 1(bir) adet bağımsız bölüm KDV Hariç 6.930.694 TL (KDV Dahil 7.000.000 TL) karşılığında Koray Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş ‘ye devredilmesine karar verilmiştir. 
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250845


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