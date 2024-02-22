***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar27.12.2022 tarihli kap açıklamamıza istinadenŞirketimiz portföyünde bulunan İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Göktürk Mah. 200 ada 13 parsel üzerinde inşaa edilmesi planlanan İstanbul-İstanbul Projesinin 3. fazının yapımı hususunda İstanbul İstanbul Site Yönetimi ile mutabık kalınarak protokol imzalanmıştır.İlgili süreç sonrasında 29.12.2023 tarihinde yazılan tadilat yapı ruhsatı tarafımıza bugün itibariyle iletilmiştir. İnşaat yapımı ile ilgili saha çalışmalarına en kısa sürede başlanacaktır.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımız ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251374BIST