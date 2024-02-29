***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.02.2024 18:06
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.01.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin " Yatırımcı İlişkileri Bölümü " başlıklı 11. maddesi kapsamında,
Şirketimiz bünyesinde Yatırımcı İlişkilieri Bölüm Yöneticisi atamasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ek süre talep edilmiştir.
Atama yapıldğında kamuoyu ve yatırımcılarımız bilgilendirilecektir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253048
BIST
'
18:059.194
En Düşük
|Değişim
|: 1,45%
|| 131,33
|Açılış
|: 9.100
|
|Önceki Kapanış
|: 9.062
|
9.089
En Yüksek
9.215
18:0531,2285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0268
|Açılış
|: 31,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3072
En Düşük
31,1201
18:0533,9673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1144
|Açılış
|: 33,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7500
|
34,0964
En Düşük
33,7735
18:052.056,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 16,14
|Açılış
|: 2.056,77
|
|Önceki Kapanış
|: 2.040,58
|
2.059,12
En Düşük
2.035,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|9.902,50
|579.034.670
|% 10,00
|
|SNKRN
|49,50
|11.661.933
|% 10,00
|
|SELVA
|15,29
|89.201.807
|% 10,00
|
|BRLSM
|31,68
|423.246.893
|% 10,00
|
|ISYAT
|12,10
|59.855.620
|% 10,00
|
|KTLEV
|118,80
|838.851.880
|% -10,00
|
|CMENT
|455,50
|10.844.799
|% -7,32
|
|UMPAS
|10,67
|1.489.462
|% -7,22
|
|MPARK
|171,00
|259.017.738
|% -6,56
|
|LINK
|391,00
|493.427.619
|% -5,95
|
|EREGL
|45,52
|11.750.406.920
|% -2,94
|
|THYAO
|281,75
|8.748.547.687
|% 2,08
|
|PGSUS
|857,50
|6.366.443.660
|% 0,23
|
|KOZAL
|22,90
|5.856.543.200
|% 6,51
|
|CCOLA
|647,00
|5.710.013.300
|% 1,97
|
|ISCTR
|11,10
|3.000.290.832
|% 1,28
|
|KOZAL
|22,90
|5.856.543.200
|% 6,51
|
|EREGL
|45,52
|11.750.406.920
|% -2,94
|
|ZOREN
|5,64
|1.390.434.503
|% 3,87
|
|EKGYO
|11,10
|2.821.689.960
|% -0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,2255
|31,2285
|% 0,09
|
|Euro
|33,8891
|33,9673
|% 0,34
|
|Sterlin
|39,4638
|39,6617
|% 0,20
|
|Frank
|35,3781
|35,5913
|% 0,02
|
|Riyal
|8,3018
|8,3435
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,65
|22,68
|% 0,66
|
|Platin
|884,20
|887,46
|% 0,66
|
|Paladyum
|936,16
|940,34
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,02
|82,02
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.048,89
|2.049,18
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 96, 88 artarak (% 1.22 ) 8, 024
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, KONYA, SKYMD, DERHL, LMKDC, VRGYO, REEDR, DIRIT, GUBRF, BRKVY
-
17:59
BRKVY, EGEEN, RNPOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
EGPRO, METUR, VBTYZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 254 hisse senedinden 178 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 71 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 5 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem