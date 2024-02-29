***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.01.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarII-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin " Yatırımcı İlişkileri Bölümü " başlıklı 11. maddesi kapsamında,Şirketimiz bünyesinde Yatırımcı İlişkilieri Bölüm Yöneticisi atamasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ek süre talep edilmiştir.Atama yapıldğında kamuoyu ve yatırımcılarımız bilgilendirilecektir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253048BIST