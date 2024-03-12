***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 12.03.2024 tarihli toplantısındaPortföyümüzdeki İstanbul ili Sarıyer ilçesi M.Ayazağa Mahallesi 11 Ada 87 Parsel'de yer alan A Blok 1.Katta konumlu 9 no'lu Bağımsız Bölüm'ün Şirket'imize ait hissesinin değerlemesini yapmak üzere 2024 yılı için Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine, toplantıya katılanların oybiriliği ile karar verilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258206BIST