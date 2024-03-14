***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.03.2024 11:50
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.01.2024-29.02.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 14.03.2024 tarihli toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" başlıklı 11.maddesinde belirlenen görevleri yerine getirmek üzere,
SPK VII-128.7 sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen şartlara haiz olduğu anlaşılan, sırasıyla 206649, 700978, 304248 ve 601521 sicil numaralarıyla Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Kurumsal Yönetim Derecelendirme, Türev Araçlar ve Kredi Derecelendirme Lisanslarına sahip Sn. Cihan Kurt'un Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyrulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258718
BIST
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13:298.904
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|DMSAS
|6,36
|9.942.804
|% 107,17
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|CMENT
|616,00
|6.249.936
|% 10,00
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|KERVN
|1,98
|4.161.756
|% 10,00
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|DOBUR
|178,30
|31.536.930
|% 9,99
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|TETMT
|15.062,50
|70.082.533
|% 9,99
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|MMCAS
|14,41
|6.549.431
|% -9,99
|
|FONET
|34,66
|172.701.110
|% -9,97
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|BRMEN
|5,97
|5.569.110
|% -9,95
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|QNBFL
|145,00
|17.612.715
|% -6,93
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|AZTEK
|145,50
|161.272.147
|% -6,43
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|THYAO
|272,75
|3.703.438.907
|% 0,28
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|EREGL
|44,70
|1.905.948.906
|% 0,54
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|LMKDC
|35,70
|1.878.647.820
|% 7,92
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|JANTS
|274,75
|1.762.685.525
|% 8,17
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|OBAMS
|50,85
|1.621.578.954
|% 3,78
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|ISCTR
|10,50
|1.358.735.662
|% -0,94
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|EKGYO
|10,71
|915.540.307
|% -0,28
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|AKFGY
|2,68
|148.689.405
|% -1,47
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|LMKDC
|35,70
|1.878.647.820
|% 7,92
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|YKBNK
|22,06
|1.134.357.408
|% -0,90
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|32,1213
|32,1260
|% 0,26
|
|Euro
|35,2500
|35,2659
|% 0,29
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|Sterlin
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|41,7417
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|Riyal
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|13:29
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|24,99
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|Platin
|935,51
|936,11
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|Brent Pet.
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|% 0,66
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|Altın Ons
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