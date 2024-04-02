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***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

02.04.2024 17:56
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

02.04.2024 tarihinde KGYO.E paylarının satımı ile ilgili olarak
%51 oranında hakim ortağımız olan Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş.'nin sahibi olduğu  20.399.999,98 TL nominal değerli A Grubu KGYO.E payların tamamı 02.04.2024 tarihli hisse devir sözleşmesi kapsamında Orhun Kartal'a devredilmiştir.
Devir işlemi öncesinde Orhun Kartal, Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş.'de doğrudan hakim hissedar, Koray Gayrimankul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de ise dolaylı hakim hissedardı. İş bu devir işlemi sonrasında Orhun Kartal, Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de doğrudan hakim hissedar haline gelmiştir. 
İş bu işlemde, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği ("Tebliğ") hükümleri çerçevesinde, yönetim kontrolünde  değişiklik olmaması sebebiyle zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğümüz doğmamaktadır. 
Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş.'nin  aşağıdaki tabloda gösterildiği üzere Şirketimiz sermayesinde payı kalmamıştır.  
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımız ile duyurulur.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
02/04/2024 0 20.399.999,98 20.399.999,98 20.399.999,98 0 % 51 % 51 % 0 % 0




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265897


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KARTN 154,00 46.268.092 % 10,00  
TDGYO 12,10 68.622.827 % 10,00  
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