***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.06.2022 14:28
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
YKS Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş. Tesis Yönetim Hizmetleri 55000 28050 TRY 51,0 Bağlı Ortaklık
Orka Yapı Taahhüt ve Ticaret A.Ş. Gayrimenkul Geliştirme İnşaat Müteahhitlik 7500000 7500000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037180
BIST
14:232.501
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -9,04
|Açılış
|: 2.527
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.490
14:2317,2760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0144
|Açılış
|: 17,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2960
En Düşük
17,1960
14:2318,0806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0889
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1216
En Düşük
17,9666
14:231.010,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,67
|Açılış
|: 1.010,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,69
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler14:21
|IDEAS
|19,69
|15.507.521
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,77
|3.310.040
|% 10,00
|
|UFUK
|60,95
|1.744.942
|% 9,92
|
|FONET
|15,76
|87.023.309
|% 9,83
|
|DENGE
|1,69
|8.819.580
|% 9,74
|
|TSGYO
|4,94
|4.496.591
|% -9,85
|
|ULUUN
|18,05
|72.919.609
|% -8,05
|
|MOBTL
|1,74
|173.402.050
|% -6,95
|
|KAPLM
|53,35
|2.099.071
|% -5,32
|
|OYAYO
|7,04
|1.714.869
|% -4,86
|
|THYAO
|47,02
|2.571.654.372
|% 0,04
|
|EREGL
|30,76
|1.114.056.180
|% -1,22
|
|SISE
|21,68
|968.568.497
|% -2,17
|
|SASA
|43,04
|851.678.982
|% 0,99
|
|KRDMD
|13,01
|682.318.550
|% -1,06
|
|EKGYO
|2,59
|327.920.942
|% 0,00
|
|MOBTL
|1,74
|173.402.050
|% -6,95
|
|YKBNK
|4,65
|427.112.444
|% -1,69
|
|ODAS
|2,84
|237.823.149
|% 0,71
|
|DOHOL
|4,01
|258.511.418
|% -1,23
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2656
|17,2751
|% 0,08
|
|Euro
|18,0495
|18,0854
|% 0,52
|
|Sterlin
|20,7952
|20,8995
|% -0,35
|
|Frank
|17,3015
|17,4057
|% 0,39
|
|Riyal
|4,5887
|4,6117
|% 0,09
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|1,69
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|3,54
|
|Cumhuriyet
|6.736
|6.838
|-12,00
|
|Tam
|6.726
|6.823
|5,00
|
|Yarım
|3.302
|3.337
|2,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.668
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,12
|21,15
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,75
|0,04
|
|B. Petrol
|123
|123
|0,94
|
Seans Raporu
14:21
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14:35
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