***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiYKS Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş. Tesis Yönetim Hizmetleri 55000 28050 TRY 51,0 Bağlı OrtaklıkOrka Yapı Taahhüt ve Ticaret A.Ş. Gayrimenkul Geliştirme İnşaat Müteahhitlik 7500000 7500000 TRY 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037180BIST