***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoDilara Kartal Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 26.01.2023 0212 380 16 80 dkartal@koraygyo.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 915742 / 927195Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviORHUN KARTAL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Mühendisi 15.12.2017 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Hun Holding Anonim Şirketi ve Helios Yatırım Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nde Yönetim Kurulu Başkanı, Hun Grubu Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi, Koray Gayrimenkul ve Yatırım Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi, Koray Yapı Endüstrisi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi, Koray İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır YokturVEHBİ ERGİN ÖZTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 11.03.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hun Enerji ve Teknik Yapı A.Ş. Ortağı, Koray İnşaat San. ve Ticaret. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -AHMET SALAHATTİN ŞAKARCAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi 17.05.2021 İcrada Görevli Değil Yoktur Koray İnşaat San. Tic. A.Ş'de Yönetici Ortak Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır YokturHASAN RECAİ ANBARCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 17.05.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Ytim Kurulu Üyesi Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. ve Hun yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013679 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite(Başkan), Risk Erken Saptanması Komitesi (Başkan), Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan)KADİR KIRHAN ULUÇAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi 19.06.2023 İcrada Görevli Değil Yoktur. Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. ve Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159131 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite(Üye), Risk Erken Saptanması Komitesi (Üye), Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye)TAMER METİNSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi 19.06.2023 İcrada Görevli Değil Yoktur. Yoktur. Evet Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Yoktur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167270BIST