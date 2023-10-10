***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.10.2023 14:17
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Seda Kayaalp Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 01.09.2023 0212 380 16 80 yatirimciiliskileri@koraygyo.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 210805 - 702352
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203799
BIST
'
16:048.414
En Düşük
|Değişim
|: 2,70%
|| 220,85
|Açılış
|: 8.305
|
|Önceki Kapanış
|: 8.193
|
8.305
En Yüksek
8.419
16:0427,7290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0602
|Açılış
|: 27,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 27,7900
|
27,9772
En Düşük
27,6377
16:0429,4106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1263
|Açılış
|: 29,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,6689
En Düşük
29,2127
16:041.652,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -4,43
|Açılış
|: 1.653,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,19
|
1.675,23
En Düşük
1.651,89
BIST En Aktif Hisseler16:02
|POLTK
|9.020,00
|135.377.214
|% 10,00
|
|YEOTK
|247,50
|398.690.034
|% 10,00
|
|EGEEN
|9.955,90
|780.337.194
|% 10,00
|
|BVSAN
|110,00
|523.027.189
|% 10,00
|
|BFREN
|11.939,70
|110.710.924
|% 10,00
|
|IHAAS
|22,32
|499.189.367
|% -10,00
|
|KUVVA
|65,30
|4.206.481
|% -6,11
|
|SUMAS
|221,00
|434.541
|% -3,87
|
|SUNTK
|71,10
|51.374.425
|% -3,79
|
|YKSLN
|15,14
|73.589.460
|% -3,69
|
|ASELS
|42,94
|4.793.667.747
|% -2,14
|
|THYAO
|231,70
|4.215.035.564
|% 1,98
|
|TUPRS
|148,20
|3.267.040.353
|% 0,20
|
|YKBNK
|19,24
|3.226.209.892
|% 3,89
|
|EREGL
|44,38
|3.074.429.435
|% 2,54
|
|ZOREN
|6,50
|3.063.695.180
|% 5,69
|
|KATMR
|3,18
|979.326.209
|% -1,24
|
|EKGYO
|8,33
|2.150.672.136
|% 1,71
|
|SKBNK
|7,51
|1.825.577.970
|% 8,06
|
|ODAS
|13,58
|2.923.091.010
|% 9,08
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7221
|27,7290
|% 0,22
|
|Euro
|29,3985
|29,4106
|% 0,43
|
|Sterlin
|33,8560
|34,0258
|% 0,22
|
|Frank
|30,4378
|30,6212
|% 0,07
|
|Riyal
|7,3693
|7,4063
|% 0,13
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-7,29
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.655
|-2,56
|
|Cumhuriyet
|11.482
|11.656
|111,00
|
|Tam
|11.248
|11.336
|4,00
|
|Yarım
|5.641
|5.685
|2,00
|
|Çeyrek
|2.812
|2.843
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,71
|21,73
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|19,37
|19,40
|-0,10
|
|B. Petrol
|87,67
|87,67
|-0,48
|
Seans Raporu
16:02
daha fazla
-
16:16GOZDE
Yüzde 5.57 oranında artışla 31.82 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 002, 858 adet işlem
-
16:15BJKAS
Yüzde 7.00 oranında artışla 49.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 745, 533 adet işlem
-
16:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ODAS, ASTOR, GUBRF
-
16:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 152, 58 artarak (% 2.14 ) 7, 295
-
16:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRSHL, QNBFB, CASA, BRMEN, SAYAS, TKNSA, BVSAN, BRSAN, SMART, FMIZP