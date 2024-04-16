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***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.04.2024 12:06
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ORHUN KARTAL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Mühendisi 15.12.2017 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Hun Holding Anonim Şirketi Helios Yatırım Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Hun Grubu Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi, Koray Gayrimenkul ve Yatırım Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi, Koray Yapı Endüstrisi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi, Koray İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Yoktur
VEHBİ ERGİN ÖZTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 11.03.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hun Enerji ve Teknik Yapı A.Ş. Ortağı, Koray İnşaat San. ve Ticaret. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
AHMET SALAHATTİN ŞAKARCAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi 17.05.2021 İcrada Görevli Değil Yoktur Koray İnşaat San. Tic. A.Ş'de Yönetici Ortak Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Yoktur
HASAN RECAİ ANBARCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 17.05.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Ytim Kurulu Üyesi Hun yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013679 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite(Başkan), Risk Erken Saptanması Komitesi (Başkan), Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan)
KADİR KIRHAN ULUÇAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi 19.06.2023 İcrada Görevli Değil Yoktur. Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159131 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite(Üye), Risk Erken Saptanması Komitesi (Üye), Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye)
TAMER METİNSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi 19.06.2023 İcrada Görevli Değil Yoktur. Yoktur. Evet Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Yoktur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272655


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