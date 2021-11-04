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***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

04.11.2021 18:55
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/11/2021
Karar Sayısı
37
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                           SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
"SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
 
 
01.01.2021-30.09.2021 DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ve FAALİYET RAPORU'NUN KABÜLÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
Karar Tarihi: 04.11.2021
Karar Sayısı: 37
 
Şirketimiz, Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış 01.01.2021-30.09.2021 hesap dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlanmış olan konsolide ve konsolide olmayan Finansal Durum Tablosu, Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu ve Öz Sermaye Değişim Tablosu ("Finansal Tablolar") ve Dipnotlar", ile "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu" tarafımızca incelenmiştir.
 
Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tabloların ve Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, finansal tabloların ortaklığın aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar-zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ortaklığın finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını
 
bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.      Saygılarımızla,
 
Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ
Tarih: 04.11.2021
 
 
 
 
 
    Denetim  Komitesi Başkanı
    Denetim  Komitesi Üyesi
    Genel Müdür Yardımcısı

    Hasan  Recai Anbarcı
    Özgür Mungan
    Erdal karagül





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974942


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