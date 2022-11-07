***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
07.11.2022 20:44
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.08.2022
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
07/11/2022
Karar Sayısı
43
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
KORAY GYO 30.06.2022 DÖNEMİ REVİZE EDİLMİŞ FİNANSAL RAPORLARA İLİŞKİN SORUMLULUK BEYANI EKTEDİR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077715
BIST
18:054.332
En Yüksek
|Değişim
|: 2,72%
|| 114,68
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.339
En Düşük
4.230
18:0518,5095
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0568
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,4462
18:0518,5700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0787
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6524
En Düşük
18,3801
18:05996,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -7,32
|Açılış
|: 996,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
994,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|2.332,90
|93.893.686
|% 10,00
|
|POLTK
|968,10
|24.877.577
|% 10,00
|
|KONYA
|2.551,80
|233.536.880
|% 9,99
|
|VKING
|13,10
|6.774.665
|% 9,99
|
|CRFSA
|66,10
|170.420.862
|% 9,98
|
|KIMMR
|9,16
|17.829.719
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|3.154.344
|% -9,57
|
|EGEPO
|14,30
|34.017.538
|% -8,63
|
|PRKME
|14,29
|149.214.743
|% -8,57
|
|BTCIM
|38,98
|49.670.129
|% -7,32
|
|THYAO
|107,20
|11.387.530.070
|% 2,88
|
|KRDMD
|13,85
|7.450.436.101
|% 6,54
|
|PETKM
|14,65
|5.638.897.063
|% 4,64
|
|TUPRS
|448,00
|5.380.755.649
|% 4,62
|
|EREGL
|36,62
|5.027.145.817
|% 9,97
|
|EKGYO
|4,79
|4.849.896.503
|% 4,13
|
|KRDMD
|13,85
|7.450.436.101
|% 6,54
|
|PETKM
|14,65
|5.638.897.063
|% 4,64
|
|ISCTR
|9,25
|3.015.732.179
|% 3,35
|
|HALKB
|8,72
|2.819.877.527
|% 2,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4831
|18,5095
|% -0,31
|
|Euro
|18,5277
|18,5700
|% 0,43
|
|Sterlin
|21,2900
|21,3968
|% 1,08
|
|Frank
|18,6692
|18,7817
|% 0,36
|
|Riyal
|4,9124
|4,9371
|% -0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.676
|-5,77
|
|Altın Gr.
|997
|997
|-6,57
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.667
|6.738
|104,00
|
|Yarım
|3.248
|3.294
|50,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.648
|27,00
|
|Gümüş.Ons
|20,78
|20,82
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,38
|12,40
|-0,07
|
|B. Petrol
|98,06
|98,06
|-0,51
|
Seans Raporu
18:05
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17:58INFO
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17:55XU100
Endeks 4, 330 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 67 üstünde . İşlem hacmi 99, 767.00 milyon TL de
-
17:54SAHOL
Yüzde 7.66 oranında artışla 36.84 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 098, 075 adet işlem
-
17:52RYSAS
Yüzde 8.07 oranında artışla 13.39 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 037, 288 adet işlem